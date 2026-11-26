미국의 10월 개인소비지출(PCE) 물가 상승률이 전월보다 확대된 가운데 근원 물가 상승률은 2023년 이후 최고 수준으로 치솟았다.

물가 상승 압력이 지속되면서 미 연방준비제도(Fed·연준)가 다음 달 기준금리 인상할 것이라는 전망에도 힘이 실리고 있다.

사진=AFP연합뉴스

미 상무부는 10월 PCE 가격지수가 전년 동월 대비 3.8% 상승했다고 25일(현지시간) 밝혔다. 이는 다우존스가 집계한 전문가 전망치에 부합하지만 9월(3.6%)보다는 0.2%포인트 높아진 수치다. 연준의 물가상승률 목표치인 2%의 두 배에 육박한다.

전월 대비 상승률은 0.3%로 전문가 전망치에 부합했다. 9월(0.5%)보다는 상승폭이 축소됐다.

에너지와 식료품을 제외한 근원 PCE 가격지수는 전년 동월 대비 3.3% 상승했다. 9월 상승률(3.1%)은 물론 전문가 전망치(3.2%)도 웃돈 수치로, 2023년 이후 가장 높은 수준이다. 전월 대비로도 0.3% 올라 3개월 연속 같은 상승 폭을 기록했다.

세부 항목별로는 휘발유 가격 상승률이 전월 대비 9.2%에서 10월 0.8%로 크게 둔화했다. 반면 식료품 가격은 전월 대비 0.4% 올라 지난 4월 이후 가장 큰 월간 상승 폭을 나타냈다.

물가 상승세가 이어지는 가운데 가계의 실질 소비는 정체됐다. 10월 명목 PCE는 전월 대비 0.3% 증가했으나 물가 변동을 제거한 실질 개인소비지출은 전월과 거의 같은 수준에 머물렀다. 개인소득은 전월 대비 0.7% 증가했다.

PCE 가격지수는 가계가 소비하는 재화·서비스 가격 변동을 측정하는 지표다. 연준은 통화정책 목표인 2% 물가상승률 달성 여부를 판단할 때 PCE 가격지수를 주요 기준으로 삼는다.

이번 물가 지표는 다음 달 연준의 기준금리 인상 전망을 한층 굳히는 동시에 내년 추가 금리 인상 가능성에도 무게를 싣는 재료로 평가된다.

이날 함께 발표된 미국 3분기 경제성장률 잠정치는 전기 대비 연율 4.3%로 집계됐다. 앞서 발표된 속보치(3.4%)보다 0.9%포인트 상향 조정됐다.

탄탄한 경제 성장세와 지속되는 물가 상승세가 맞물리면서 연준이 인플레이션을 억제하기 위해 추가 긴축에 나설 것이라는 관측이 나온다.

금융시장에서는 연준이 다음 달 8∼9일 열리는 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 현재 연 3.75∼4.00%인 기준금리를 0.25%포인트 인상할 가능성을 크게 보고 있다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연준이 다음 달 기준금리를 0.25%포인트 인상할 확률은 99.8%에 달했다. 내년 1월까지 기준금리가 총 0.5%포인트 인상될 확률도 59.6%에 달했다.

경제지표 발표 이후 뉴욕증시 주요 주가지수 선물은 낙폭을 확대했다.

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