[성남=권준영 기자] “다시 저보고 선수로 돌아가라고 하면 돌아가고 싶은 생각은 없습니다.”

이정효 수원 삼성 감독은 망설이지 않았다. 선수로 그라운드를 누볐던 과거보다 지도자로 선수들의 가능성을 키우는 현재가 더 좋다는 이유에서다. 선수 시절 자신의 한계와 아픔을 겪었기에 후배들만큼은 더 높은 곳으로 이끌고 싶다는 게 그의 축구 인생을 관통하는 생각이다.

이정효 수원 삼성 감독이 25일 경기 성남시 분당구 네이버 그린팩토리에서 열린 미디어데이에서 올 시즌 K리그2 우승과 1부리그 승격 소감 및 내년 시즌 각오를 밝히고 있다. 성남=뉴시스

이정효 감독은 25일 경기 성남시 분당구 네이버 그린팩토리에서 열린 2026 수원 삼성 미디어데이에서 선수 시절보다 지금 축구가 더 좋다는 과거의 생각이 여전히 유효하냐는 질문에 이같이 답했다. 그는 “선수로서는 제가 할 수 있는 한계가 있다고 생각한다. 그렇지만 감독으로서의 한계는 없다고 생각한다”고 말했다.

선수 시절의 아픔은 지도자로서 후배들을 대하는 태도에도 영향을 미쳤다. 이 감독은 “제가 선수 때 아픔이 있었기 때문에 지금 우리 선수들만큼은 좀 더 좋은 본인들의 가치를 갖고 더 좋은 리그에서 뛰었으면 좋겠다”고 했다. 이어 “김준홍 선수와 고종현 선수는 향후 국가대표까지 꿈꿀 수 있게끔 하고 싶다”며 “우리 수원 삼성에 있는 선수들까지도 성장시킬 수 있는 감독이라는 역할, 인생에서 바른 길로 안내할 수 있다는 것 자체가 너무 좋다”고 말했다. 그러면서 “지금의 이 자리가, 감독이라는 자리가 더 좋은 것 같다”고 덧붙였다.

그의 관심은 주전과 비주전을 가리지 않는다. 모든 선수를 세세하게 살피기는 어렵지만, 선수들과 매일 얼굴을 맞대고 안부를 묻는다는 게 이 감독의 설명이다. 그는 “계속해서 관심을 갖고 본다. 항상 아침에 얼굴을 맞대고 주먹 인사를 하는 원칙이 있다”며 “선수들을 매일 보면서 안부도 묻고, 부상 선수에게는 지금 몸 상태가 어떤지도 물어본다”고 했다.

이어 “경기에 나가지 않는 선수들에게도 한 달에 한 번이라도 영상을 보내준다”며 “비슷한 영상이 있으면 뽑아서 보내면서 계속 관심을 가지려고 노력하는 것 같다”고 말했다.

이정효 수원 삼성 감독이 25일 경기 성남시 분당구 네이버 그린팩토리에서 열린 미디어데이에서 올 시즌 K리그2 우승과 1부리그 승격 소감 및 내년 시즌 각오를 밝히고 있다. 성남=연합뉴스

수원의 승격으로 K리그1 무대에서 FC서울과의 슈퍼매치가 돌아온 것도 이 감독에게는 새로운 도전이다. 과거 서울을 향해 다소 거친 표현을 내놓았던 일을 두고 현재의 FC서울을 어떻게 평가하느냐는 질문에는 자신의 변화를 먼저 언급했다.

이 감독은 “그때의 이정효 감독과 지금의 이정효 감독은 성장했고 많은 성찰을 했기 때문에 조심스럽게 이야기하겠다”고 운을 뗐다. 이어 서울을 “우승팀”이라고 부르며 “우리나라 축구 최상위 리그에서 1위를 한다는 것은 정말 쉬운 일이 아니라고 생각한다. 1위 팀이기 때문에 상당히 좋은 팀이라고 생각한다”고 평가했다. 그러면서 “그 좋은 팀과 경기가 기다려진다”고 말했다.

선수들도 슈퍼매치의 의미를 잘 알고 있었다. 골키퍼 김준홍은 “어릴 때부터 아버지를 통해 K리그를 봐오면서 슈퍼매치의 의미를 너무 잘 알고 있다”며 “팬분들께 어떤 의미인지 선수단도 잘 알고 있기 때문에 자신 있다. 팬분들이 원하는 결과를 얻을 수 있도록 잘 준비하겠다”고 각오를 밝혔다.

매탄고 출신 고종현도 유소년 시절부터 라이벌전의 열기를 경험했다. 그는 고교 2학년 때 오산고와 유스 챔피언십 결승에서 많은 팬의 응원을 받으며 뛰었던 일을 떠올렸다. 당시 승리해 팬들에게 좋은 기억을 남겼던 경험이 지금도 좋은 추억으로 남아 있다고 했다.

이정효 수원 삼성 감독이 25일 경기 성남시 분당구 네이버 그린팩토리에서 열린 미디어데이에서 올 시즌 K리그2 우승과 1부리그 승격 소감 및 내년 시즌 각오를 밝히고 있다. 성남=뉴시스

이 감독은 슈퍼매치라고 해서 특별히 다른 축구를 하지는 않겠다는 입장이다. 그는 “더비를 직접 경험한 적은 없지만 경기장에서 느껴지는 중압감을 직접 확인해보고 싶다”며 “경기에서는 상대에 따라 달라지기보다 자신들이 준비한 축구를 펼치고, 경기장을 찾은 팬들에게 재미있는 경기를 보여주겠다”는 뜻을 밝혔다.

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