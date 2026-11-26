호주의 한 여성 기자가 긴급 상황을 전하는 생방송에서 드러난 탄탄한 팔근육으로 시청자들의 시선을 사로잡으며 화제를 모으고 있다.

지난 20일(현지 시간) 미국 뉴욕포스트에 따르면, 호주 7뉴스 선샤인 코스트 소속 기자 사바나 버크는 최근 현장 생중계 영상으로 온라인에서 주목받았다.

사바나는 퀸즐랜드주 마루치도어에서 의심스러운 소포가 발견돼 대규모 경찰·소방 인력이 출동한 사건을 보도했다. 당시 현장 주변에는 출입 통제 구역이 설치됐으며, 근로자 약 1000명이 대피했다.

당시 소매 없는 회색 상의를 입고 현장에 선 사바나는 마이크를 든 채 침착하게 상황을 전했다. 이후 7뉴스 선샤인 코스트 공식 소셜네트워크서비스(SNS)에 해당 영상이 올라오자 반응이 쏟아졌다. 영상은 1300만회 넘게 조회됐으며 시청자들은 사바나의 선명한 이두근과 탄탄한 어깨에 주목했다.

네티즌들은 "아무도 뉴스를 듣고 있지 않은 것 같다", "내 미래보다 팔이 더 크다", "팔이 시선을 전부 빼앗았다", "이두근을 보느라 아무 말도 들리지 않았다" 등의 반응을 보였다.

사바나의 근육질 몸매는 오랜 운동으로 다져졌다. 골드코스트 출신인 그는 과거 경쟁 체조 선수로 활동하며 일주일에 최대 30시간씩 훈련했다. 체조 선수 생활을 마친 뒤에는 웨이트 트레이닝을 시작했고, 2017년부터 보디빌딩 대회에도 출전했다.

현재 사바나는 기자와 피트니스 코치 활동을 병행하고 있다. 온라인 코칭 플랫폼 '사브핏(Saavfit)'도 운영하며 일반인들에게 운동 방법과 건강한 운동 습관을 소개하고 있다.

그는 자신의 SNS를 통해 운동 과정과 일상을 꾸준히 공개하고 있다. 탄탄한 팔근육을 유지하는 비결에 대해서는 거창한 방법보다 매일 빠짐없이 운동하는 습관을 강조했다.

앞서 지난 8월에는 호주 피트니스 코치 애런 쿠퍼가 사바나의 방송 영상을 보고 반응하는 영상을 공개해 화제가 됐다. 쿠퍼는 사바나를 '호주에서 가장 강한 기자'라고 소개했으며, 이후 발리의 한 체육관에서 직접 만나 그의 운동 모습도 살펴봤다.

<뉴시스>

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