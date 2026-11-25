전월세 계약을 비롯한 각종 거래에서 필요한 문서를 스마트폰으로 간편하게 작성해 보낼 수 있는 서비스가 나왔다. 상대방이 문서를 읽었는지까지 확인할 수 있다. 정보기술(IT) 서비스 기업 에이알컴즈가 선보인 모바일 전자증명 서비스 ‘네오포스트(NeoPost)’다.

모바일 전자증명 서비스 ‘네오포스트’를 활용한 금융기관의 고객 통지 업무 처리 방식. 에이알컴즈 제공

네오포스트는 과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원(KISA)이 추진하는 ‘2026년 국민 체감 모바일 전자증명 확산사업’의 민간분야 과제로 선정돼 개발됐다.

25일 에이알컴즈에 따르면 네오포스트는 공인전자문서센터 등과 연계돼 있다. 이용자는 거래조건 확인, 환불 요청, 제품의 결함 통보 등 목적에 맞는 문서 양식을 선택한 뒤 인공지능(AI)의 도움을 받아 초안을 작성할 수 있다. 발송자가 내용을 검토한 뒤 문서를 보내면 수신자는 본인 확인 절차를 거쳐 이를 열람할 수 있다. 발송자는 문서 원문과 전달한 이력, 상대방이 열람한 이력을 확인할 수 있다.

활용 범위도 넓다. 개인은 중고거래 환불 요청이나 전월세 계약 관련 통지 등에서 활용할 수 있다. 금융기관의 연체대금 납부 요청과 대출금 조기 상황 안내, 채권자 변경 통지, 계약 만기 및 조건 변경 안내 등 다양한 고객 통지 업무에 쓸 수 있다.

모바일 전자증명 서비스 ‘네오포스트’ 도입 전후의 문서 처리 방식 비교. 에이알컴즈 제공

기업은 인터넷을 통해 여러 문서를 한꺼번에 보내고 처리 상황을 확인할 수 있다. 기존 업무 시스템이나 자체 애플리케이션에서도 이 서비스를 이용할 수 있도록 연동 기능을 제공한다. 금융기관뿐 아니라 렌탈업체 등 고객에게 반복적으로 안내문을 보내야 하는 기업에도 활용할 수 있다.

장동성 대표이사는 “네오포스트는 개인과 기업 간 중요한 의사표시와 거래 과정을 신뢰할 수 있는 기록으로 남기는 디지털 신뢰 인프라”라며 “앞으로 비대면 거래보호 솔루션을 결합해 신원 확인부터 계약 체결, 대금 지급, 거래 이행 및 분쟁 대응까지 소비자 보호 기능을 단계적으로 확대하고, 금융·렌탈·중고거래 등 다양한 산업 분야로 서비스를 확산해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

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