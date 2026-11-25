미국 무역대표부(USTR)가 한국을 포함한 14개 경제주체에 ‘과잉생산 관세’를 부과하겠다고 예고했다. 다만 한국 등 미국과 무역 합의를 맺은 경제주체에는 관세 상한 15%를 적용하기로 했다.

USTR은 25일(현지시간) 한국과 일본, 중국, 유럽연합(EU) 등 14개 경제주체를 대상으로 과잉생산 관세를 제시했다. 당초 조사 대상이었던 멕시코와 노르웨이는 관세 예고 대상에서 제외됐다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

로이터통신에 따르면 한국과 대만, 인도, 인도네시아 등에는 최대 25%의 관세가 제시됐다. 미국과 무역 합의를 맺은 한국과 일본, EU, 대만 등은 15% 관세 상한을 유지하기로 했다. 지난 7월 발표된 ‘강제노동 관세’와 과잉생산 관세를 합산하더라도 총관세율이 15%를 넘지 않도록 하겠다는 취지로 해석된다.

앞서 USTR은 지난 3월 16개 경제주체가 보조금 지원 등을 통한 과잉생산으로 미국 기업에 불리한 경쟁 환경을 유발했다며 무역법 301조에 따른 조사를 개시했다.

이와 별도로 강제노동으로 생산된 제품을 수입하거나 관련 규제가 미비하다는 이유로 60개 경제주체에 대한 조사도 진행했다. USTR은 지난 6월 관세 부과 방침을 예고한 뒤 7월 이를 확정했으며, 한국에 적용된 관세율은 12.5%였다.

한국은 지난해 미국과 3500억 달러 규모 대미 투자를 약속하고 관세율을 25%에서 15%로 낮추는 데 합의한 상태다. 미국은 기존 합의를 존중하겠다는 입장을 밝혀온 만큼, 과잉생산 관세가 부과된다고 해도 강제노동 관련 관세를 포함한 총관세율은 15%를 넘지 않을 것이라는 전망이 대체적이었다.

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