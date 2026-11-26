경찰청이 국제형사경찰기구(인터폴) 전산 정보를 정부 관계기관과 공유한다. 국경을 넘나드는 범죄가 늘면서 관계기관과 국제공조 역량을 나눠 현장 대응력을 높이겠다는 취지다. 국외도피사범 수는 3년 새 2배 넘게 늘었다. 이들은 캄보디아, 중국, 베트남 등 동남아시아 일대에서 도피 생활을 하고 있었다.

서울 서대문구 경찰청의 모습. 연합뉴스

◆ 경찰, 각국 수배정보 범정부 공유한다

경찰청은 25일 대통령경호처, 문화체육관광부, 관세청과 ‘인터폴 전산망 관계기관 공동 활용’ 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다.

인터폴 규칙상 회원국의 인터폴 전산망 접근 권한은 한국 국가중앙사무국으로 지정된 경찰청이 관리한다. 그동안 경찰청은 관계기관 요청에 따라 국외도피 피의자의 수배 여부 등을 확인해주고 회신했는데, 앞으로는 관계기관이 각자 업무 범위에서 수배 정보를 직접 조회할 수 있게 된다.

대통령경호처는 경호 활동 일환으로 테러 활동가 등 위험인물의 경호 안전구역 접근을 막기 위해 인터폴 전산망을 활용한다. 문화체육관광부는 K콘텐츠 불법 유통 근절을 위한 저작권 침해 관련 특별사법경찰관 수사에 이를 활용한다. 외국에 위치한 해적사이트 단속 등에 활용할 예정이다. 관세청은 무역·외환범죄 단속과 마약밀수 수사에 인터폴 전산망을 활용한다.

경찰청에 따르면 최신 범죄들이 국경을 넘나들면서 국제공조 수요는 크게 늘고 있다.

국외도피사범 수는 2023년 512명에서 2024년 951명, 지난해 1249명, 올해 10월 기준 1319명으로 매년 증가했다. 국외도피사범 10명 중 6명(65.4%)은 사기 범죄로 도피를 이어갔고 사이버도박(10.5%), 마약(7.9%), 폭행·상해(2.6%), 횡령·배임(1.3%) 순으로 많았다. 도피 국가로는 지난달 기준 캄보디아가 397명으로 가장 많았고, 중국(211명), 베트남(187명), 필리핀(145명), 태국(131명) 순이었다.

경찰차. 뉴스1

◆ 현직 경찰 술집서 강제추행 신고

현직 경찰이 한밤 중 술집에서 강제추행을 했다는 신고가 접수돼 경찰이 조사에 나섰다.

서울 용산경찰서는 이날 서울경찰청 기동대 소속 A씨를 강제추행 혐의로 입건 전 조사(내사) 중이라고 밝혔다.

A씨는 지난 20일 오전 1시쯤 용산구의 한 술집에서 피해자에 수차례 합석을 권유하고 이를 거절당하자 강제추행한 혐의를 받는다.

피해자 신고로 출동한 경찰은 당일 피해자 진술서를 확보했고, 정식 조사 일정을 조율 중이다. 경찰은 혐의가 있다고 판단되면 A씨를 입건하고 중대범죄수사청(중수청)에 사건을 통보할 예정이다.

◆ 경찰, 이진우 과외 학생 조사

법학적성시험(LEET·리트) 만점자 고 이진우(32)씨에 대한 수사를 이어가고 있는 경찰이 이씨에 과외를 해줬다고 주장한 B씨를 참고인으로 불러 조사했다.

B씨는 25일 경찰이 출석해 “공소권이 없다고 해서 진실을 묻어서는 안 된다”고 밝혔다. 그는 “죽음이 범죄의 도주처가 돼서는 안 된다”며 “자살이 성역이 돼서도 안 된다”고 말했다.

B씨는 고려대 온라인 커뮤니티에 올린 글을 통해 지난해 11월 2026학년도 수능 사흘 전 이씨에게 생명과학Ⅱ 등 과외 수업을 했다고 주장한 인물이다. 그는 이씨가 해당 과목에 대한 기초적인 개념을 몰랐고 문제지 속 그림을 글로 설명하는 방법을 질문했다고 했다.

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