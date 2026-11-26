서울 지하철 1∼8호선을 운영하는 서울교통공사 노사가 25일 새벽 2026년 임금·단체협약(임단협)에 극적으로 합의했다. 공사의 3개 노조는 이날 첫차부터 예정됐던 파업을 철회했다. 지하철은 평소와 같이 정상운행했고, 당초 우려됐던 출근길 교통대란도 피했다.

서울 지하철 1~8호선을 운영하는 서울교통공사 노사가 임금·단체협약 협상을 타결하며 예고했던 파업이 철회된 25일 서울 용산구 서울역에서 시민들이 지하철을 이용하고 있다. 뉴시스

공사와 제1노조인 민주노총 소속 서울교통공사노조는 이날 오전 2시40분쯤 임단협 합의서에 서명했다. 공사는 제2노조인 한국노총 소속 서울교통공사통합노조, 제3노조인 올바른노조와도 각각 3시15분과 오전 4시15분쯤 협상을 타결했다.



최대 쟁점이었던 인력 문제에서 접점을 찾았다. 노사는 2212명 규모의 인력 감축 방안이 담긴 기존 경영혁신계획의 시행을 보류하고 500명을 신규 채용하기로 했다. 노조는 인력 부족에 따른 안전문제를 들어 800명 채용을 요구했으나 협상 끝에 500명으로 합의했다. 인력 감축 문제는 향후 조직진단 연구용역 결과를 토대로 다시 논의하기로 했다.



임금은 지난해 총인건비 대비 3.5% 이내에서 인상한다. 호봉 승급에 따른 증가분은 1.4% 이내에서 별도로 반영하기로 했다.



노사는 정년 연장과 노동시간 단축 등 노동정책 변화에 대응하기 위한 공동 태스크포스(TF)를 구성하기로 했다. 승무·역무·기술 등 현장 근무제도를 개선하고 안전관리 강화와 일·가정 양립을 위한 방안도 마련하기로 했다. 제3노조가 2024년 공사와 단독으로 합의한 ‘온라인 포털사이트상 지하철역 직통번호 폐지’도 이행하기로 했다.

협상은 막판까지 난항을 겪었다. 공사는 24일 오전 10시4분쯤 서울 성동구 본사에서 제1노조와 본교섭에 들어갔다. 이 제3노조, 제2노조와 차례로 협상에 들어갔다. 노사는 정회와 속개를 거듭하며 실무 교섭을 이어갔다. 결국 양측은 약 16시간 40분 협상을 이어간 끝에 첫차 운행을 2시간여 앞두고 합의에 이르렀다.



김정섭 서울교통공사노조 위원장은 “교섭은 난항이었지만 노사가 서로 한발씩 양보해 합의점을 찾았다”며 “현재 인력 800여명이 부족한 상황에서 500명을 신규 채용하기로 했다”고 밝혔다.



공사는 비상수송대책을 해제하고 정상 운영 체제로 전환했다. 공사는 총파업을 예고했던 광역급행철도(GTX)-A 노조와도 22일 임금 협약에 합의했으며 24일 9호선 노조와도 합의를 마쳤다고 밝혔다.



다만 해마다 되풀이되는 파업 위기는 여전히 과제로 남았다. 공사와 노조는 지난해에도 파업을 예고한 12월12일 첫차 운행 직전에 극적으로 합의했다. 당시에도 인력 충원이 주요 쟁점이었다.



김태균 서울교통공사 사장은 “쉽지 않은 여건이었지만 파업으로 시민 일상이 흔들려서는 안 된다는 각오로 노조와 대화를 이어온 끝에 합의를 이뤄냈다”고 말했다.

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