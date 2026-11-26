서울 강남구가 고층건물 옥상 추락사고 예방을 위해 전국에서 처음으로 비상문자동개폐장치 설치비 지원에 나선다. 자살위험환경을 개선하고 생명존중문화를 확산하기 위한 조치다.



25일 구에 따르면 비상문자동개폐장치는 평상시 옥상 출입문을 안전하게 잠금 상태로 유지해 무단 출입을 제한하고 화재 등 긴급상황에서는 건물 소방시스템과 연동돼 문이 자동으로 열리도록 설계된 안전장치다. 2021년 4월 시행된 건축법 시행령에 따라 옥상에 피난용 광장을 갖춘 16층 이상 다중이용건축물 등은 비상문자동개폐장치 설치가 의무적이다.



그러나 시행 전 준공된 건축물이나 법령상 설치 의무가 없는 건축물은 안전관리의 사각지대였다.



구는 지난해 6월부터 경찰·소방 등 관계기관과 함께 강남역 일대 고층건물 31곳의 옥상 출입문을 조사한 결과 대다수 건물에 비상문자동개폐장치가 설치돼 있지 않은 것으로 파악했다. 개선 권고만으로는 건축주의 자발적인 시설 개선에 한계가 있다고 보고 설치비를 지원할 수 있도록 강남구 자살예방을 위한 비상문자동개폐장치 설치 지원에 관한 조례를 마련했다.



구는 건축물 옥상 출입문의 비상문자동개폐장치 설치 비용의 50% 이내를 지원한다. 현행 법령상 설치 의무가 없는 건축물도 지원 대상에 포함된다. 내년 상반기 중 지원 대상을 선정하고, 경찰·소방 등 관계기관과 협력해 장치 설치부터 정상 작동 여부 확인 등 사후관리까지 이어갈 예정이다.

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