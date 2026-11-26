국민의힘 대선 보전금 397억원 반환이 걸린 윤석열 전 대통령의 공직선거법 위반 상고심 주심이 이숙연 대법관으로 정해졌다.

윤 전 대통령이 김태효 전 국가안보실 1차장 재판에 증인으로 나와 계엄 다음 날 미국 측 메시지 추가 지시 의혹을 두고 “자는 시간이었다”고 부인했다.

김건희씨와 대화를 녹음해 제보한 ‘서울의소리’ 이명수 기자가 통신비밀보호법 위반 혐의에 대해 기소유예 처분을 받았다.

서울 서초구 대법원의 모습. 뉴스1

◆당선무효형 유지되면 397억원 반환 의무

대법원은 25일 윤 전 대통령의 허위사실 공표 혐의 상고심을 대법원 3부 이숙연 대법관에게 배당했다. 3부에는 오석준·엄상필 대법관이 속해 있으나, 윤 전 대통령의 서울대 법대 1년 후배인 오 대법관은 앞선 ‘체포방해’ 상고심처럼 회피할 가능성이 있다.

윤 전 대통령은 20대 대선 기간인 2021년 12월14일 관훈클럽 초청토론회에서 윤우진 전 용산세무서장에게 이남석 변호사를 소개해 준 사실이 없다는 취지로 말하고, 2022년 1월17일 언론 인터뷰에서 ‘건진법사’ 전성배씨를 김씨와 함께 만난 적 없다고 허위 발언한 혐의로 기소됐다.

1·2심에서 모두 유죄가 인정돼 징역 1년6개월에 집행유예 3년을 선고받았다. 대법원에서 벌금 100만원 이상의 당선무효형이 확정되면 국민의힘은 보전받은 선거비용 397억원을 중앙선거관리위원회에 반환해야 한다.

◆尹 “계엄 이튿날 오전 9시? 소파서 자는 시간”

서울중앙지법 형사38-2부(재판장 정수영)는 이날 김 전 차장의 내란 중요임무 종사 등 혐의 속행 공판을 열었다. 김 전 차장은 12·3 비상계엄 직후 외무 공무원을 통해 미국 등 우방국에 계엄 정당화 메시지를 보낸 혐의로 2차 종합특별검사팀(특검 권창영)에 의해 기소됐다.

증인으로 출석한 윤 전 대통령은 계엄 선포 직후 필립 골드버그 당시 주한 미국대사에게 취지를 설명하라고 지시한 사실은 인정하면서도 동맹국에 대한 ‘서비스 차원’이었다고 주장했다.

그는 “먼저 서비스 차원에서 전화하되 담화문을 잘 읽어보고 그 취지를 잘 설명해 주라고 했다”며 미국의 지지를 구하려 한 것 아니냐는 특검팀 질문에는 “지지하고 말 게 뭐 있느냐”고 되물었다. 2024년 12월4일 오전 9시쯤 김 전 차장에게 미국 전달용 설명요지를 불러줬다는 의혹에 대해선 “오전 그 시간은 제가 잠자는 시간”이라며 “관저 2층 거실 소파에서 잤다”고 부인했다.

◆‘김건희 녹취’ 이명수 기자 기소유예

서울중앙지방공소청 공공형사2부(부장검사 김형원)는 이달 23일 이 기자의 통신비밀보호법 위반 혐의에 대해 기소유예 처분했다. 기소유예는 범죄 혐의는 인정되지만 여러 사정을 고려해 재판에 넘기지 않는 처분이다.

이 기자는 20대 대선 직전인 2022년 1월 김씨와 11시간여 대화 녹취 파일을 언론사에 제보했다가 국민의힘으로부터 고발당했다. 경찰은 이 기자가 2021년 7~12월 대화 도중 잠시 자리를 비우며 김씨와 직원 간 대화를 고의로 녹음했다고 보고 2022년 8월 사건을 송치했다. 공소청은 녹음 동기와 대화 내용 등을 고려해 기소유예를 결정한 것으로 전해졌다.

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