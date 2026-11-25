[성남=권준영 기자] 이정효 감독이 선수들에게 보내는 카카오톡 메시지에는 특별한 내용이 담긴다. 경기나 훈련에서 부족했던 장면을 짚는 데 그치지 않는다. 해외 리그에서 활약하는 선수들의 플레이를 직접 편집해 만, 정작 감독은 30명이 넘는 선수에게 같은 작업을 반복해야 한다.

이정효 수원 삼성 감독이 25일 경기 성남시 분당구 네이버 그린팩토리에서 열린 미디어데이에서 올 시즌 K리그2 우승과 1부리그 승격 소감 및 내년 시즌 각오를 밝히고 있다. 성남=뉴시스

이정효 감독은 25일 경기 성남시 분당구 네이버 그린팩토리에서 열린 2026 수원 삼성 미디어데이에서 선수들에게 해외 축구 영상을 보내는 이유를 설명했다. 출발점은 선수 시절 경험이었다. 지도자에게 경기 출전 방법을 물었다가 “네가 알아서 해야지”라는 답을 들었던 기억이 지금의 지도 철학으로 이어졌다.

이 감독은 “얼마나 궁금하고 얼마나 잘하고 싶었으면 지도자를 찾아가서 물어봤을까. 그런데 돌아온 대답이 ‘네가 알아서 해야지’였다”며 “그때부터 많은 생각을 했다”고 돌아봤다. 이어 “지도자가 되면 최소한 선수가 성장하고 잘할 수 있는 방법은 가르쳐주자는 생각을 했다”며 “노력은 선수 본인이 해야겠지만, 지도자라면 방법은 가르쳐줘야 한다고 생각했다”고 말했다.

실제 지도 방식도 구체적이다. 이 감독은 이건희에게 해외 선수의 플레이 장면을 편집해 보낸 일화를 소개했다. 이건희가 경기에서 마주한 상황과 비슷한 장면을 찾아 해당 선수의 움직임을 비교해 전달했다. 영상을 받은 이건희의 반응은 예상 밖이었다. 이 감독은 “돌아오는 대답이 더 웃겼다. ‘더 없냐’고 하더라”고 말했다.

감독에게는 만만치 않은 작업이다. 이 감독은 “1대1로 보내는 것이지만 우리 팀에 있는 30명이 넘는 선수에게 일일이 보내야 한다”며 “상당히 힘든 작업”이라고 털어놨다. 그럼에도 선수들이 더 배우려는 모습을 보이면 하나라도 더 알려주고 싶은 마음이 생긴다는 설명이다.

김준홍도 처음에는 감독의 메시지를 반기는 일이 쉽지 않았다고 했다. 그는 “처음에는 감독님에게 문자가 오면 조금 무서웠다. 혼나는 느낌이었다”며 “지금은 오히려 문자가 오면 기분이 좋다”고 말했다. 이어 “시즌 초보다 시간이 지날수록 감독님에게 문자가 오는 횟수가 줄었다”며 “내가 많이 성장했다는 지표인 것 같아 기분이 좋다”고 덧붙였다.

프로축구 수원 삼성 김준홍(왼쪽부터), 이정효 감독, 고종현이 25일 경기 성남시 분당구 네이버 그린팩토리에서 열린 미디어데이에서 어깨동무를 한 채 환하게 웃으며 기념촬영을 하고 있다. 성남=뉴시스

김준홍은 감독이 보내는 영상이 자신의 부족한 부분을 정확하게 짚어준다고 설명했다. 훈련 영상을 먼저 확인한 뒤 스스로 아쉬웠다고 생각한 장면을 감독도 지적하면 올바른 방향으로 성장하고 있다는 느낌을 받는다는 것이다. 때로는 자신이 미처 생각하지 못한 부분까지 짚어줘 한 단계 더 배우고 싶다는 마음이 든다고 했다.

고종현 역시 훈련과 경기에서 부족했던 장면을 영상으로 받아본다고 설명했다. 특히 자신이 미처 알아차리지 못했던 부분까지 감독이 짚어줄 때면 더 배우고 싶어진다는 취지다.

이 감독은 선수들의 성장 속도와 출전 여부에 관계없이 관심을 이어가려 한다고 했다. 매일 선수들과 얼굴을 맞대고 인사를 나누며 몸 상태를 살피고, 경기에 나서지 못하는 선수에게도 한 달에 한 번 정도는 관련 영상을 보내려 노력한다는 것이다.

선수들에게 영상을 보내는 일은 이 감독 자신에게도 공부의 과정이다. 시즌 뒤에는 유럽 축구를 직접 관찰하며 최신 흐름을 살필 계획이다. 맨체스터 시티와 아스널, 파리 생제르맹(PSG) 등의 경기를 직접 보고 싶다고 밝힌 그는 유럽 축구의 전술적 흐름을 현장에서 확인하겠다는 의지도 내비쳤다.

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