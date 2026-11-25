횡성군이 생명존중 문화 확산과 자살예방 대응체계 강화를 위해 전담조직을 신설하고 지역사회 유관기관과 함께 촘촘한 생명지킴 안전망 구축에 박차를 가하고 있다.

횡성군은 25일 군청 소회의실에서 ‘청소년 생명지킴 지역안전망 협의회 및 11월 자살예방회의‘를 개최했다고 밝혔다.

청소년 생명지킴 지역안전망 협의회. 횡성군 제공

이날 회의에는 횡성군 자살예방관인 최태영 부군수를 비롯해 횡성교육지원청, 횡성군보건소, 횡성정신건강복지센터, 횡성경찰서, 횡성소방서, 횡성군청소년상담복지센터 등 관계자 16명이 참석해 청소년 위기 대응을 위한 기관 간 협력 방안과 군 자살예방 대응상황을 점검하고 지역 맞춤형 예방사업 추진방향을 논의했다.

특히 군은 지난달 13일 복지정책과 내 생명존중TF팀을 신설해 자살예방 업무의 군 차원 총괄·기획 기능을 강화했다. 기존 보건부서의 상담·치료·위기개입 중심의 실무 대응과 연계해 지역 자살예방 계획 수립, 유관기관 협력체계 운영, 지역사회 위기대상자 발굴 및 복지자원 연계 등 지역 중심의 통합적인 생명존중 안전망 구축에 힘쓰고 있다.

아울러 지난 7월 구성된 청소년 생명지킴 지역안전망 협의회는 학교·사회·정신건강·긴급대응 분야 기관이 함께 참여하는 협력기구로 기관 간 소통과 협력, 위기 상황에 대한 공동 대응 및 지원 연계를 통해 청소년 보호를 위한 지역 안전망 역할을 강화하고 있다.

군은 앞으로도 정기적인 자살예방회의와 청소년 생명지킴 지역안전망 협의회를 통해 기관별 대응현황을 공유하고, 지역 특성에 맞는 예방사업 발굴과 민관 협력 강화 등 생명존중 안전망을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

최태영 부군수는 “생명존중과 자살예방은 행정기관만의 노력으로 해결할 수 있는 과제가 아니라 지역사회 모두가 함께 관심을 갖고 책임을 나누어야 할 중요한 과제”라며 “전담조직 신설을 계기로 유관기관 간 협력을 더욱 강화하고 도움이 필요한 주민에게 적시에 적절한 지원이 연결될 수 있도록 지역사회 생명지킴 안전망 구축에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

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