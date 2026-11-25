노후 데크 3곳 교체하고 35m 출렁다리 녹 방지·도색
울타리 530m 도색·CCTV 25대 설치, 조경 작업도 네 차례
경북 경주시가 연간 28만 명이 찾는 양남 주상절리 파도소리길의 노후 시설물을 정비한다. 보행 안전과 탐방객 편의를 높이기 위해 데크와 출렁다리를 보수했고, 보행매트 정비도 다음 달까지 마무리할 계획이다.
경주시는 양남면 읍천항에서 하서항까지 약 1.7㎞ 구간의 탐방로 시설물을 정비하고 있다고 25일 밝혔다. 이번 사업에는 시비 5억원을 투입했다.
시는 지난 6월부터 9월까지 노후 데크 3곳을 교체했으며, 8~9월에는 길이 35m의 출렁다리에 녹 방지 처리를 한 뒤 도색했다.
10~11월에는 탐방로 주변 울타리 530m를 도색하고, 탐방객 안전과 시설물 관리를 위해 탐방로 곳곳에 CCTV 25대를 설치했다.
올해 탐방로 전 구간에서는 풀베기와 나뭇가지 정리 등 조경 작업도 네 차례 진행했다. 이달부터는 낡은 보행매트를 걷어내고 있으며, 다음 달까지 611m 구간에 새 매트를 설치할 예정이다.
주낙영 경주시장은 "시민과 관광객이 양남 주상절리의 해안 경관을 안전하게 즐길 수 있도록 남은 정비를 차질 없이 마무리하겠다"고 말했다.
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