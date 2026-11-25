경북 경주시가 연간 28만 명이 찾는 양남 주상절리 파도소리길의 노후 시설물을 정비한다. 보행 안전과 탐방객 편의를 높이기 위해 데크와 출렁다리를 보수했고, 보행매트 정비도 다음 달까지 마무리할 계획이다.

경주시 양남면 주상절리 파도소리길의 해안 데크길과 주상절리 전망대. 경주시 제공

경주시는 양남면 읍천항에서 하서항까지 약 1.7㎞ 구간의 탐방로 시설물을 정비하고 있다고 25일 밝혔다. 이번 사업에는 시비 5억원을 투입했다.

시는 지난 6월부터 9월까지 노후 데크 3곳을 교체했으며, 8~9월에는 길이 35m의 출렁다리에 녹 방지 처리를 한 뒤 도색했다.

10~11월에는 탐방로 주변 울타리 530m를 도색하고, 탐방객 안전과 시설물 관리를 위해 탐방로 곳곳에 CCTV 25대를 설치했다.

경주시 양남면 읍천항에서 하서항까지 이어지는 주상절리 파도소리길의 시설물 정비 위치도.

올해 탐방로 전 구간에서는 풀베기와 나뭇가지 정리 등 조경 작업도 네 차례 진행했다. 이달부터는 낡은 보행매트를 걷어내고 있으며, 다음 달까지 611m 구간에 새 매트를 설치할 예정이다.

주낙영 경주시장은 "시민과 관광객이 양남 주상절리의 해안 경관을 안전하게 즐길 수 있도록 남은 정비를 차질 없이 마무리하겠다"고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지