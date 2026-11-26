충남도가 공무직 전 직종의 정년을 2030년까지 65세로 단계적으로 연장한다. 임금삭감이나 별도의 정년연장 심사 없이 숙련 인력의 고용을 보장하는 방식이다. 도 단위 광역자치단체 가운데 공무직 전 직종의 정년연장에 합의한 것은 처음이라고 도는 밝혔다.



충남도는 25일 도청 상황실에서 박수현 지사와 장명순 충남공공노동조합 위원장이 이 같은 내용을 담은 ‘2026년 공무직 단체협약 및 임금협약’을 체결했다고 밝혔다. 노사는 지난 2월부터 11차례 단체교섭과 협의를 거쳐 합의점을 찾았다.



협약에 따라 올해 하반기 재직 중인 공무직 근로자의 정년을 매년 1세씩 늘린다. 올해 61세를 시작으로 2027년 62세, 2028년 63세, 2029년 64세를 거쳐 2030년 65세까지 연장한다. 정년연장 과정에서 임금을 삭감하거나 별도 심사를 거치지 않도록 했다.



이번 합의는 행정안전부와 부산시 등의 공무직 정년연장 움직임에 이어 도 단위 광역자치단체로 확산한 사례다. 근무 경험을 갖춘 노동자가 더 오래 일할 수 있도록 고용 기반을 마련했다는 의미가 있다.



박 지사는 이날 실국장에게 위임하던 관례와 달리 직접 협약서에 서명했다. 그는 “이는 그만큼 공무직을 존중하고 약속을 직접 책임지겠다는 뜻”이라며 “공무직의 근무 여건과 삶에 관한 약속인 만큼 도정을 책임지는 제가 서명도 하고, 이행도 하나하나 챙겨 나갈 것”이라고 말했다.



단체협약에는 휴가·휴직 제도 확대, 동일 분야 민간경력 인정, 유급휴일 보장의 형평성 개선 등도 담겼다. 국내외 연수 추진 근거와 충남도서관 근무체계의 세부기준도 마련했다.

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