김동연 전 경기도지사의 핵심 공약이었던 ‘경기북부특별자치도 설치’가 추미애(사진) 도정 들어 사실상 일몰 수순에 들어갔다. 경기도가 특별자치도 설치를 맡은 전담 조직을 해체한 데다 내년도 예산을 대폭 삭감하면서 균형발전에 대한 우려의 목소리가 나오고 있다.



25일 경기도가 경기도의회에 제출한 2027년도 예산안에 따르면 경기북부특별자치도추진단의 일반회계 세출은 1억3063만원으로 편성됐다. 올해 본예산 7억1666만원보다 5억8602만원(81.8%) 줄었다. 행정운영경비는 7546만원에서 5763만원으로 23.6% 감소한 데 비해 사업비는 6억원에서 7300만원으로 88.6% 줄었다. 전체 감액분의 97%가 사업비에 집중됐다.

이성한 경기도의원(고양8)은 경기북부특별자치도추진단 소관 심사에서 대폭 예산이 삭감된 것에 대해 강도 높은 비판을 쏟아냈다. 이 의원은 “추진단 전체 예산이 고작 1억3000만원으로 도집행부 1개 팀 평균 예산에도 미치지 못하는 수준으로 전면 삭감됐다”며 “이는 도가 사실상 경기북부 발전 사업의 핵심 추진 동력을 스스로 포기한 것으로밖에 볼 수 없다”고 말했다. 이어 “이번 예산 삭감 사태는 도지사의 북부 발전 공약 후퇴로 비칠 수 있다”며 “예산 원상 복원과 소통 채널 활성화 등 대안 마련이 필요하다”고 강력 촉구했다.



예산뿐만 아니라 조직도 해체한다. 도는 경기북부특별자치도추진단과 균형발전기획실, 평화협력국을 ‘평화균형기획실’로 통합하는 조직개편안을 도의회에 제출했다. 개편안이 통과하면 추진단은 독립조직으로서 사라진다.



사실상 ‘경기북부 분도’ 논의는 멈추게 된다. 경기북부 분도론은 1987년 제13대 대선 당시 노태우 민주정의당 후보가 공약으로 내걸면서 공론화됐다. 이후 선거 때마다 되살아난 분도 논의는 2022년 김동연 전 지사가 경기북부특별자치도 설치를 공약하고 취임 뒤 전담조직을 꾸리면서 본격화됐다.



그러나 추미애 도정에서는 기존 행정구역 안에서 경기북부의 산업·교통 기반을 확충하는 쪽으로 정책 방향이 바뀌었다. 추 지사는 지난 9월 도의회 도정질문에서 분도 자체를 목표로 삼아서는 안 된다며 도내 균형발전을 강조했다. 지난달 국회 국정감사에서는 특별자치도 설치 구상이 광역자치단체 간 통합을 추진하는 정부의 ‘5극 3특’기조와 방향이 다르다며 “자연히 소멸될 것”이라고 밝혔다.



다만 경기북부 시민사회에서는 여전히 분도의 필요성을 제기하고 있다. 안창희 민관합동추진위 위원은 “산하기관 이전 등의 정책은 근본적인 경기 남?북의 균형발전을 이룰 수 없다”며 “도정의 방향이 바뀐 것에 대해서는 아쉽다”고 말했다. 이어 “민간영역에서 경기북부 분도는 지속적으로 추진할 것”이라고 말했다.



이에 대해 홍은광 도 대변인은 “국회의 동의를 얻기 힘든 상황에서 분도 논의를 이끌어 가는 것은 어렵다”며 “민선 9기는 ‘경기북동부 대전환’을 북부 균형발전 전략으로 세워 중첩규제 개선, 산업 기반 확충 등 근본적으로 체질 개선을 해나가겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지