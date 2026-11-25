경북도교육청이 학생수 감소를 이유로 지방교육재정을 줄이려는 정부의 개편안을 놓고 반대 입장을 분명히 했다.

학생 수가 줄더라도 학교 운영에 필요한 비용은 쉽게 줄일 수 없는 데다, 학교가 넓은 지역에 분산된 경북 특성을 고려하지 않으면 농산어촌 교육 여건과 지역 간 교육격차가 더 악화할 수 있다는 이유에서다.

임종식 경북교육감이 25일 서울 여의도 국회 앞에서 지방교육재정교부금 개편에 반대하는 1인 피켓 시위를 하고 있다. 경북교육청 제공

임종식 경북교육감은 25일 서울 여의도 국회 앞에서 지방교육재정교부금 개편에 반대하는 1인 피켓 시위를 벌이며, 안정적인 교육재정 확보와 정부 개편안 재검토를 촉구했다.

논란의 핵심은 교육교부금 산정 방식이다.

정부는 지난 8월 21일 개편 방안을 발표한 데 이어 9월 3일 지방교육재정교부금법 개정안을 국회에 제출했다.

현행 내국세의 20.79%를 교육교부금으로 배분하는 방식을 폐지하고 경제성장률과 학령인구 변화 등을 반영해 교부금을 산정하는 것이 골자다.

국회에서는 정부안과 함께 박범계·강경숙·이인선 의원 등이 발의한 관련 법안도 심사하고 있다.

지난 17일 국회 교육위원회 법안심사소위원회에서 논의가 진행됐지만 내국세 연동 방식 유지 여부 등을 놓고 여야가 이견을 좁히지 못했다.

추가 심사는 오는 30일 예정돼 있다.

경북교육청은 개편안이 시행되면 2027년 경북에 배분되는 교육교부금이 현행 제도를 유지할 때보다 약 2조원 줄어들 것으로 추산하고 있다.

경북은 학생 수 감소만으로 교육재정 수요를 판단하기 어려운 지역이다.

학교가 넓은 지역에 흩어져 있고 소규모 학교도 많아 학생 수가 줄어도 교직원 인건비와 시설 유지비 등 고정적으로 들어가는 비용은 크게 달라지지 않는다.

노후 학교시설 개선과 급식환경 현대화, 학생 안전 확보 등 기존 교육환경 개선 사업도 지속해야 한다.

인공지능(AI)·디지털 교육 등 미래교육에 필요한 투자까지 고려하면 교육재정 축소가 학교 운영과 교육사업 전반에 영향을 미칠 수 있다는 게 경북교육청의 우려다.

임 교육감은 "학생 수 감소를 교육재정 축소의 근거로 삼아서는 안 된다"며 "농산어촌과 소규모 학교가 많은 지역의 현실을 반영해 교육격차를 줄일 수 있는 안정적인 재정 지원 체계를 유지해야 한다"고 말했다.

임 교육감은 26일 국회 앞에서 열리는 대한민국교육감협의회 주관 공동 대응 행사에도 참석할 예정이다.

전국 시·도교육감들과 함께 지방교육재정 개편에 대한 공동 입장을 밝힐 방침이다.

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