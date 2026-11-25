다이빙 주한중국대사가 이재명 대통령을 둘러싼 일각의 ‘친중’ 비판을 반박하며 한·중관계 개선이 한국에도 이익이 된다는 입장을 밝혔다.

다이빙 주한중국대사. 연합뉴스

다이 대사는 25일 서울 동작구 중앙대에서 열린 개교 110주년 기념 강연에서 한·중관계 발전 방향에 관한 질문에 대해 “중국처럼 큰 이웃 국가와 관계를 잘 유지하는 것이 과연 한국에 불리한 일이냐”고 반문했다. 그러면서 “국내외 여러 요인의 제약을 받는 한·중관계를 긍정적인 방향으로 발전시키기는 결코 쉬운 일이 아니다”며 “이 대통령도 ‘사람들은 내가 친중파라고 비판하는데 친중파가 왜 비판받아야 하느냐’라고 말한 적이 있다. 중국과의 관계를 악화시키는 게 과연 한국에 도움이 되느냐”고 되물었다.

다이 대사는 한·중관계가 긍정적으로 발전하고 있는 추세를 잘 활용해야 한다고도 강조했다. 그는 “여러 방해 요인을 제거하고 한·중관계가 건전하고 안정적으로 발전할 수 있도록 해야 한다”고 했다.

최근 미·중·러 정상회담을 두고 국제사회 일각에서 제기된 ‘제2의 얄타회담’ 우려에 대해서는 선을 그었다.

다이 대사는 “세계의 일은 세계 각국이 함께 협의해 처리해야 하고, 소수 국가가 국제문제를 독점해서는 안 된다는 것이 핵심”이라며 “이른바 ‘G3’ 또는 ‘얄타 2.0’이라는 개념에 동의하지 않는다. 이는 중국의 외교정책이 아니다”고 말했다.

다만 주요 강대국 간 상호 존중과 평화적 공존, 협력을 통한 상호 이익 추구, 대화와 협상은 국제정세에 도움이 된다고 평가했다. 그는 “80년 전 얄타에서는 소수의 거인이 붉은 연필을 들고 세계 지도에 선을 그었다면, 선전에서 열린 미·중·러 정상회담은 격동하는 국제정세에 제동을 건 것”이라고 덧붙였다.

지난주 중국 선전에서 열린 한·중 정상회담에 대해서는 이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 동시통역을 포함해 36분간 대화를 나눴으며, 우호적인 분위기 속에서 심도 있는 논의가 이뤄졌다고 소개했다.

한·중 자유무역협정(FTA) 2단계 협상 타결 이후 문화 교류 확대 가능성에 대해서는 양국 정상 간 공감대가 형성됐다고 밝혔다. 다만 문화 교류에서도 상호 존중이 필요하다는 점을 강조했다.

다이 대사는 “어떤 것이 중국에 들어올 수 있고 어떤 것이 중국에 들어올 수 없는지를 결정하는 것은 중국의 주권에 관한 문제”라며 “중국의 근본적인 이익을 수호하는 문제와도 관련돼 있다”고 말했다. 한국이 농산물 시장을 보호하듯 중국도 해외 콘텐츠 유입을 자체적으로 심사할 수 있다는 취지다.

그는 양국 정상 간 공통된 인식에 따라 문화 교류를 추진한다면 한·중 간 교류가 더욱 풍부하고 다채로워질 것이라고 전망했다. 아울러 올해 1~10월 한·중 간 인적 교류 규모가 900만명을 넘어 연간 1000만명을 돌파할 것으로 예상했다. 다이 대사는 “양국관계가 더욱 성숙하고 회복력 있는 관계로 발전해 어려움에 직면하더라도 더 이상 부침을 겪지 않기를 바란다”고 말했다.

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