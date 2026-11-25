올해 들어 자산운용사들의 전북 진출이 줄을 잇는 가운데 키움투자자산운용도 전주에 거점을 마련하고 국민연금공단과의 협력 강화에 나섰다. 금융기관 유치와 집적을 통해 전북 금융산업 기반을 넓히려는 움직임이 이어지고 있다.

25일 전북 전주시 덕진구 만성동 구산타워빌딩에서 열린 키움투자자산운용 전주사무소 개소식에서 김기현 키움투자자산운용 대표이사(왼쪽 두 번째)와 김성수 국민연금공단 이사장(〃세 번째), 엄주성 키움증권 대표이사(〃네 번째) 등 주요 인사들이 테이프를 자르고 있다, 전북도 제공

키움투자자산운용은 25일 전주시 덕진구 만성동 구산타워빌딩에서 전주사무소를 개소하고 본격적인 업무에 들어갔다. 이날 개소식에는 김기현 키움투자자산운용 대표이사와 엄주성 키움증권 대표이사, 김성주 국민연금공단 이사장, 유희숙 전북도 기업유치지원실장 등 관계자들이 참석했다.

특히 키움증권 대표이사까지 참석하면서 키움그룹 차원의 전북 금융산업에 대한 관심과 국민연금공단과의 협력 의지를 엿보게 했다.

키움투자자산운용은 주식·채권 등 전통자산을 비롯해 상장지수펀드(ETF), 대체투자 등 다양한 분야에서 자산운용 사업을 펼치고 있다. 전주사무소 개소를 계기로 국민연금과의 접근성을 높이고 현지 실무 협력과 소통을 강화할 방침이다.

전북은 국민연금공단 기금운용본부를 중심으로 자산운용 관련 금융기관 유치와 금융산업 집적을 추진하고 있다. 최근 금융기관들의 전주 거점 마련이 이어지면서 지역 금융산업 기반 확대에도 관심이 쏠린다. 다만 금융기관의 지역 진출이 실질적인 산업 성장과 일자리 창출, 금융 관련 기업 집적 등으로 이어지려면 지속적인 사업 운영과 협력 확대가 뒷받침돼야 한다는 지적이다.

전북도는 키움투자자산운용의 지역 정착과 사업 확대를 위한 행정 지원을 이어갈 계획이라고 밝혔다.

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