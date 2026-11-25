대학수학능력시험(수능) 부정행위에 대한 수험생과 시민 불안이 커지면서 수능 시험지 보관기간이 5년으로 연장된다.

교육부는 25일 시험지 보관 관련 규정을 개선할 예정이라고 밝혔다.

지난 5월7일 5월 전국연합학력평가가 실시된 7일 경기 수원시 효원고등학교 3학년 교실에서 학생들이 시험지를 전달받고 있다. 뉴시스

현재 수능 시험지 보관기간은 1년이다. 수능 시험이 치러진 학교는 의무적으로 1년간 시험지를 보관해야 하고, 그 이후론 자율적으로 폐기할 수 있다.

교육부는 지난해 수능 시험지 보관 현황을 조사한 결과 전체 시험장의 약 82%가 시험지를 보관하고 있는 것으로 확인됐다고 밝혔다.

작년 수능 당시 시험장 학교 수는 총 1310개교다. 이 가운데 현재 시험지를 자체 보관 중인 학교는 1077개교, 시험지를 폐기한 학교는 233개교로 집계됐다.

시도별로 보면 강원에는 작년 수능 시험지를 보관하고 있는 학교가 하나도 없었다. 시험장 44곳 모두 1년이 지나자마자 시험지를 폐기했다.

시험지를 폐기한 시험장 수가 가장 많은 지역은 경기(53곳)였다. 이어 서울(52곳), 강원(44곳), 인천(37곳), 경북(12곳) 순이었다.

세종(16곳)과 경남(105곳)은 시험지를 전량 보관하고 있었다.

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