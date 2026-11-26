배우 손석구(43)가 주연한 넷플릭스 시리즈 '푸른길'은 한국 근현대사의 아픔을 품고 있다.



이 작품은 재일동포(자이니치), 고려인, 탈북민의 기억을 통해 임진왜란과 일제강점기, 고려인 강제 이주와 1980년대 국가안전기획부(안기부)의 불법행위까지 파고든다.



25일 서울 종로구에서 만난 손석구는 '푸른길'을 "어디에도 속하지 못한 사람들의 이야기"라고 소개했다.



그는 "'푸른길'은 우리가 우리 땅에 발을 붙이고 사는 데 얼마나 큰 희생이 있었는지, 얼마나 억울한 사람들이 있었는지를 말한다"며 "(작품 속에서) 어느 순간 피해자가 가해자가 되는데, 우리가 그런 사람이 되지 않기 위해선 많은 사람의 희생을 잊지 말자는 것"이라고 작품의 메시지를 설명했다.

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지난 20일 공개된 '푸른길'은 동명의 한일 합작 만화를 원작으로 한다.



한일 월드컵이 열린 2002년을 배경으로 서울과 도쿄에서 잇따라 발견된 사지가 뒤틀린 시체와 현장에 피로 적힌 의문의 문구를 단서로 연쇄살인범을 쫓는 양국 두 형사의 공조를 그린다.



극 중에서 손석구는 서울 경찰청 기동수사대 형사 김석을 연기한다. 늘 차분하고 냉철해 보이지만 가슴 아픈 가족사를 숨기고 있는 인물이다.



손석구는 김석을 어딘가에 뿌리 내리고 싶어 한 디아스포라(이산) 적 인물로 해석했다. 이런 면을 보여주기 위해 설정한 것은 장단음 구분이 확실한 서울 사투리다.



그는 "어디에도 속하지 못한 사람들 사이에서 키워진 만큼 어딘가에 속하고자 하는 열의가 강했을 것이라고 생각했다"며 "지방에서 살다가 서울에 오면 말투부터 고치는 것처럼, 가장 정확한 표준어로 대한민국 사람이라는 걸 보여주고 싶었을 인물의 마음을 보여주고 싶었다"고 설명했다.



귀에 꽂히는 정확한 발음의 서울 사투리는 김동건 아나운서의 말투를 참고했다.



"예전부터 팬이었어요. 선생님의 목소리엔 단호한 결의 같은 게 있어요. 김석과 잘 맞으면서도 한국말의 정석을 보여주시는 분이셨죠. 직업인으로서의 말투가 아니라 평소의 말투를 찾아보면서 연기에 활용했습니다."



오랜 기간 사건에 매달린 김석의 캐릭터를 보여주기 위해 20㎏가량 체중을 감량하기도 했다. 그는 "꽤 오랫동안 밥도 안 먹고 잠도 안 자고 범인을 쫓아왔기 때문에 살이 점점 빠져 벨트가 길게 나오면 좋겠다고 생각했다"며 "외모 변화를 통해 김석에게 이전에 있었던 얘기를 쓰고 싶었다. 보이지는 않지만 느껴지길 원했다"고 말했다.







'푸른길'에서 그와 내내 함께하는 것은 일본 배우 나가야마 에이타다. 두 사람은 진한 '브로맨스'(남자들의 우정)가 느껴지는 연기 호흡으로 국경을 넘은 두 형사의 인간적인 연대를 그려낸다.



손석구는 "사랑이 아니라 동경하게 됐다"며 "괜히 일본에서 국민 연기파 배우가 아니다. 엄청난 내공을 쌓은 친구"라고 나가야마 에이타의 연기력을 치켜세웠다.



그는 연인을 대하듯 연기를 대하는 태도에서 서로의 공통점을 느꼈다고 했다. 손석구는 "제가 에이타한테 '감동했다'고 손 편지를 쓰기도 했다"며 "대본에 없는 걸 찾아내는 게 배우의 역할이라고 생각하는 것도 비슷했다. 믿고 따라갈 수 있는 친구였다"고 떠올렸다.



두 사람은 '푸른길'을 촬영하며 동료 배우에서 사적인 시간을 함께할 수 있는 친구가 됐다. 손석구는 "저도 연기를 외국에서 처음 시작해서 에이타의 마음을 잘 알았다. 그래서 서로한테 의지를 많이 했다"며 "지금도 자주 연락한다. 조만간 에이타를 만나러 일본에 갈 생각"이라고 미소 지었다.



손석구는 이 작품으로 '뺑반'(2019), 'D.P.' 시즌1(2021)과 시즌2(2023)에 이어 한준희 감독과 다시 호흡을 맞췄다.



배우로 이름을 알린 미국 드라마 '센스8' 시즌2(2016)를 시작으로 '지리산'(2021), '카지노' 시즌1(2022)과 시즌2(2023), '살인자ㅇ난감'(2024), '나인 퍼즐'(2025) 등 수많은 작품에서 경찰을 연기한 그는 한 감독이 아니었다면 "'또 경찰은 못 한다'고 했을 것"이라고 손사래 쳤다.



그만큼 한 감독에 대한 믿음이 강했다는 손석구는 "배우의 잠재력을 할 수 있는 최고치로 뽑아내는 건 대한민국 최고일 것"이라고 말했다.



이어 "감독님은 늘 '다윗과 골리앗'의 얘기를 많이 하시는 분이고, 전 그 주제를 응원하고 지지하고 싶다"며 "그리고 '푸른길'은 감독님이 하셨던 작품들의 총집약체 같은 느낌"이라고 평했다.







손석구는 2024년 제작사 스태넘을 설립해 단편 영화 '밤낚시'를 선보였다. 최근 한국계 미국인과 입양아의 이야기를 담은 미국의 멜로 영화 '베드포드 파크'의 제작과 주연을 맡아 내년 3월 북미 개봉을 앞뒀다.



배우와 제작자로 새로운 시도를 이어가는 그는 "정말로 색다른 콘텐츠를 만들어 보려고 한다. 관객분들이 새로운 경험을 할 수 있게 노력하는 것"이라며 "예전엔 다작하고 싶다고 했는데, 이젠 대중에게 신선한 작품을 고르고 있다"고 말했다.



이어 "단기적으로 이목을 끌며 유명세를 키우는 작품보단 오랫동안 남으면서도 신선함을 줄 수 있는 작품을 원한다"며 "2025년을 기준으로 배우의 2막을 걸어봐야겠다고 생각한다"고 강조했다.



K-콘텐츠의 황금기라 불리는 지금 배우로서 느끼는 위기의식도 고백했다. 자본이 커지고 시장이 넓어졌지만, 이 시기가 언제까지 계속되지 않을 것이란 문제의식을 가져야 한다는 것이다.



"문화계나 드라마계가 다음 막으로 나아가야 할 때라고 생각해요. 국제적으로 명성을 떨치는 것과 다양하면서도 질 높은 작품이 나오는 건 별개라고 생각해요. 지금도 업계가 잘하고 있지만, 다 같이 변화해야 하는 시기이기도 해요. 제 욕심으론 앞장서서 변화를 이끄는 아티스트가 되고 싶습니다."

<연합>

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