한국토지주택공사(LH)가 2030년까지 수도권 공공주택 약 50만호 착공 목표를 달성하기 위해 2030년까지 5년 동안 182조원 규모의 공사 발주 물량을 쏟아낸다. 특히 전체 공급 물량의 65%에 달하는 30만호의 설계와 시공을 대형 건설사 브랜드 등 우수한 민간기업에 맡겨 공공주택 품질을 높이기로 했다.

사진=연합뉴스

LH는 25일 이 같은 내용을 담은 ‘LH 건설형 공공주택 발주계획(2026~2030년)’을 발표했다. 계획에 따르면 LH는 올해부터 5년간 수도권 공공택지 37만7000호, 도심 12만호를 합쳐 총 49만7000호(매입형 제외)를 착공한다.



지난 5년(2021~2025년) 착공 물량인 10만3000호보다 5배가량 많다. 연평균 9만9000호로 매년 분당신도시(9만7000호) 하나를 새로 짓는 수준이다. 연도별로는 2026년 4만6000호, 2027년 6만9000호를 착공한 뒤 2028~2030년에 연평균 12만7000호씩 공급 물량을 대폭 늘린다.



이에 발맞춰 공사 발주 규모도 역대급으로 확대된다. 아파트 시공 170조원과 설계 등 12조원을 합쳐 182조원에 달한다. 과거 5년 발주액(31조원)의 6배에 육박한다.



LH는 이번 대규모 발주가 내년부터 본격적인 건설경기 활성화를 견인할 것으로 기대했다. LH는 “5년 동안 건설분야 신규 일자리와 전문건설업 수주금액이 각각 연평균 15만7000개와 19조원 증가할 전망”이라고 밝혔다.



공급 방식도 대대적으로 바꾼다. LH가 토지와 인허가만 지원하고 민간이 설계·시공·분양을 주도하는 ‘민간참여사업’ 물량을 지난 5년보다 8배 이상 많은 30만호로 대폭 확대한다. 조성 중인 수도권 신도시의 핵심 입지에 대형 건설사 브랜드와 층간소음 1등급 적용 등을 통해 고품질 주택을 공급할 방침이다. LH가 직접 건설하는 물량도 민간사업 이상의 품질을 확보한다.

이재명 대통령이 25일 은평구청에서 열린 공적주택 현장 간담회에서 발언을 하고 있다. 이 대통령은 이날 간담회에 앞서 공적주택 제대로 알리기 현장 방문 일정을 비공개로 진행했다. 연합뉴스

이재명 대통령은 이날 서울 은평구청에서 열린 ‘공적주택 제대로 알리기’ 간담회에서 “공공임대주택이라고 하면 이미지, 인상이 그리 좋지 않았던 게 사실”이라며 “개인이 매입한 것이든 공적 영역에서 제공돼 임차한 것이든 차이가 없어야 된다. (공공임대가) 주거 사다리로서의 한 선택지 역할을 할 수 있게 하는 게 중요하다”고 강조했다.



서민 주거난 완화를 서두르기 위해 조사·감정평가·보상·이주·퇴거 기간을 대폭 단축해 사업 속도도 높인다. 지구 지정부터 조성공사 착공까지 기존에 44개월 걸리던 기간이 8·13대책으로 24개월로 준 데 이어, 내년부터 최대 15개월까지 압축한다.



정부는 LH 공공주택 물량을 포함해 2030년까지 공적주택 119만호 공급 목표를 달성하기 위해 내년 공적주택 투자 예산을 올해보다 9조원 늘린 30조원으로 확대했다. 다음 달에는 ‘주택공급 통합지원 센터’를 출범시키고 LH의 주택공급 전담 인력도 대폭 충원한다.

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