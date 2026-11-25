예결특위 제8차 예산안등조정소위원회 (서울=연합뉴스) 서대연 기자 = 24일 국회에서 열린 예산결산특별위원회 제8차 예산안등조정소위원회에서 이광재 소위원장이 회의를 주재하고 있다. 2026.11.24 dwise@yna.co.kr/2026-11-24 10:36:29/ <저작권자 ⓒ 1980-2026 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

내년도 예산안 처리 법정시한(12월 2일)이 코앞으로 다가온 가운데 국회가 ‘깜깜이’ 협상에 돌입했다. 국회 예산결산특별위원회는 4자 회동과 예산조정소위원회 심사에서 공전을 거듭하다 그제부터 ‘소(小)소위’를 가동하기 시작했다. 소소위는 법적 근거가 없고 회의록조차 남기지 않는 밀실 협의체로 쪽지·짬짜미·나눠 먹기 등 구태가 난무했던 곳이다. 올해는 820조9000억원 규모의 예산안에 162조3000억원 규모의 미래대응기금까지 더해졌다. 덩달아 선심성 증액 요구도 여야 가릴 것 없이 폭주하고 있으니 걱정이 태산이다.



국회 상임위 예비심사보고서 등에 따르면 상임위와 예결위원들의 예산 증액 요구가 72조원에 달한다. 역대 최대규모의 슈퍼 예산안도 모자라 지역 민원예산까지 따내려는 의원들의 잇속 챙기기가 극에 달한 듯하다. 상임위 증액안을 걸러야 할 예결위원들까지 ‘묻지 마’ 퍼주기에 가세하니 개탄을 금할 길이 없다. 보건복지위에서 올라온 경로당 지원예산이 5배로 불어났고 교육위가 의결한 어린이집 급식·간식비 지원예산도 7배로 늘어났다.



정권의 ‘쌈짓돈’ 논란이 끊이지 않은 미래기금도 예산 빼먹기 경쟁이 불붙었다. 설치근거인 관련법이 아직 국회를 통과하지 못했는데도 벌써 54개 사업에 대해 25조원의 증액요구가 쏟아졌다. 청년문화관람비나 농어촌 기본소득 등 현금성 지원·복지사업이 많았고 학교 노후시설 개선과 지역 사회기반시설(SOC)처럼 본예산에 들어가야 할 사업을 끼워 넣는 꼼수까지 동원된다. 미래기금을 놓고 “이재명 대통령 탈옥 자금”이라며 맹공을 퍼붓던 야당의원들까지 퍼주기 예산 따내기에 가세한다. 여당은 이런 요구를 빌미 삼아 45조4000억원인 기금 사업비를 더 늘릴 태세다. 이럴 때만 여야의 장단이 잘 맞는 것도 어이가 없다.



반도체 특수가 꺾이고 세수도 줄어들면 불어난 재정부담은 미래 세대에 전가될 수밖에 없다. 이제라도 여야는 미래기금을 국민에 약속했던 미래투자 취지로 운영할 수 없다면 원점에서 재검토하기 바란다. 소소위라는 밀실에 숨어 지역구 예산과 선심성 사업을 주고받는 야합 관행도 되풀이돼서는 안 될 일이다. 헌법에는 국회가 예산을 삭감할 때 정부의 동의를 받지 않아도 되지만, 증액하거나 새로운 항목을 넣을 때는 정부의 동의를 받도록 규정하고 있다. 기획예산처는 끝까지 중복·유사사업과 선심성 예산을 걷어내 곳간 지기 의무를 다해야 할 것이다.

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