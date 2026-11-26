에쓰오일이 국내 석유화학산업 사상 최대 투자 규모인 9조원을 투입해 조성한 석유화학 생산시설 ‘샤힌 프로젝트’가 완공됐다. 회사는 시운전을 거쳐 2027년부터 시설을 본격 가동할 계획이다. 연간 320만t(톤)의 석유화학 제품을 생산하는 신규 설비의 도입으로 침체에 빠졌던 국내 석유화학산업이 다시 활기를 되찾을 것이라는 기대가 상당하다. 장밋빛 전망만 쏟아지는 것은 아니다. 석유화학업계 일각에서는 범용 석유화학제품 생산량 증가로 인해 국내 석유화학 구조조정의 효과가 반감될 것이란 걱정의 목소리도 적지 않다.



에쓰오일은 25일 서울 신라호텔에서 창립 50주년 기념식 및 샤힌 프로젝트 준공 기념식을 개최했다. 이날 행사에는 김정관 산업통상부 장관, 모하메드 빈 압둘라흐만 알이브라힘 사우디아라비아 에너지부 석유·가스 차관, 아민 나세르 아람코 최고경영자(CEO)를 포함한 국내외 주요 인사들이 대거 참석했다.

25일 서울신라호텔에서 열린 ‘에쓰오일 창립 50주년 및 샤힌 프로젝트 준공 기념 행사’에서 양국 정부 및 정계·경제계 주요 인사들이 기념촬영을 하고 있다. 에쓰오일 제공

샤힌 프로젝트는 에쓰오일이 모기업인 사우디 국영 석유기업 아람코와 함께 정유에 치우친 사업구조 개선을 위해 총 9조2580억원을 투입해 만든 석유화학 생산시설이다. 2022년 11월 무함마드 빈 살만 사우디 왕세자의 방한 때 투자 계획을 발표하고 이듬해 3월 첫 삽을 떴다. 축구장 123개 크기인 88만㎡ 부지에 연간 180만t의 에틸렌을 생산할 수 있는 단일 설비 기준 세계 최대 규모의 스팀 크래커(분해설비)와 폴리에틸렌(PE) 생산시설 등을 갖췄다. 시설이 가동을 시작하면 에쓰오일은 연간 약 320만t의 석유화학 제품 생산능력을 추가로 확보하게 된다. 회사의 석유화학부문 생산 비중도 기존 12%에서 25%로 두 배 이상 늘어날 전망이다.



샤힌 프로젝트 설비의 강점은 효율성과 성능이다. 에쓰오일이 아람코와 협력해 개발한 최신 기술과 장비를 대대적으로 적용됐다, 대표적인 기술이 세계 최초로 원유에서 화학제품을 바로 뽑아내는 ‘TC2C’다. 기존 석유화학시설은 먼저 원유를 정제해 원료인 ‘나프타’를 얻고, 이 나프타를 다시 분해해 화학제품을 뽑아내야만 했다. TC2C는 별도로 정제하는 과정 필요 없이 원유에서 바로 에틸렌과 프로필렌 같은 화학제품을 생산할 수 있다. 에쓰오일 관계자는 “원유에서 화학제품으로 이어지는 공정을 최적화해 고부가가치 화학제품 생산 수율을 높였다”며 “원유뿐 아니라 가치가 떨어 정유 부산물까지 폭넓게 투입할 수 있어 원료 활용도도 좋은 장비”라고 설명했다.



첨단 기술이 대거 들어간 샤힌 프로젝트의 가동은 중국과의 경쟁에 밀려 침체에 빠진 국내 석유화학업계에 활력을 줄 것으로 기대를 모은다. 에쓰오일은 샤힌 프로젝트 가동으로 연간 약 7억7000만달러(약1조300억원)의 수입 대체 효과가 발생할 것으로 예측했다. 주요 제품의 해외 판로도 이미 확보한 상태다. 아람코의 석유화학 계열사 사빅(SABIC)과 폴리에틸렌(PE) 수출 마케팅 계약을 체결했다.

다만, 샤힌 프로젝트에 대해 긍정적인 시선만 존재하지는 않는다. 석유화학업계 일각에서는 신규 설비 가동으로 인해 현재 진행 중인 석유화학 산업 구조조정의 효과가 감소할 수 있다는 우려가 제기된다. 일반 석유화학제품 공급이 늘어나면 그동안 구조조정을 통해 줄여왔던 석유화학 감산효과가 사라진다는 지적이다. 현재 정부와 업계는 중국발 공급과잉에 대응하기 위해 국내 나프타분해시설(NCC)의 에틸렌 생산능력을 연간 270만∼370만t으로 줄이는 구조개편을 추진하고 있다.



에쓰오일과 아람코 또한 국내 석유화학업계의 공급과잉과 구조조정 상황을 인식하고 있다. 이들은 샤힌 프로젝트가 단기 업황보다 중장기 시장성과 성장 가능성을 고려한 투자라는 입장이다.

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