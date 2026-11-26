KT와 LG전자가 데이터 업로드 용량을 기존 5세대(G)보다 최대 4.9배 높이는 6G 핵심 기술을 검증했다. 인공지능(AI) 로봇과 자율주행차 등에서 발생하는 대량의 데이터를 빠르게 전송하기 위한 기술이다.



KT는 LG전자와 함께 차세대 이동통신 기술인 ‘SBFD’와 ‘SSFD’ 성능을 검증했다고 25일 밝혔다. 두 기술은 기존 5G 통신망의 데이터 업로드 용량을 늘리면서 다운로드 성능에 미치는 영향을 최소화하는 데 초점을 맞췄다.



5G는 하나의 주파수 대역에서 시간을 나눠 데이터를 내려받거나 올리는 시분할방식(TDD)을 주로 사용한다. 동영상 시청 등 다운로드 수요가 많아 업로드보다 다운로드에 더 많은 시간을 할당한다. 업로드 시간을 늘리면 다운로드 시간이 줄어드는 구조다.



AI 기술이 확산하면 통신망에 데이터를 올리는 수요도 늘어나 업로드 용량이 중요해진다. 자율주행차와 로봇, 휴머노이드 등 피지컬 AI 기기는 카메라와 센서로 수집한 영상·음성 정보를 실시간으로 전송하기 때문이다. 기존 통신 방식으로는 업로드 용량을 늘리는 데 한계가 있다.



KT와 LG전자가 검증한 SBFD는 다운로드 시간을 유지하면서 주파수 일부를 업로드에 할당하는 기술이다. SSFD는 다운로드에 사용하는 주파수에서 업로드 데이터도 동시에 전송한다. 주파수를 별도로 나눠야 하는 SBFD보다 활용 효율을 높일 수 있다.



양사 검증 결과 기존 5G TDD 방식과 비교해 업로드 용량은 SBFD를 적용했을 때 약 2.9배, SSFD를 적용했을 때 4.9배 증가했다. 두 회사는 향후 기술 개발과 국제 표준화 협력을 이어갈 계획이다.

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