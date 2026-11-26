CJ프레시웨이 부당고객 유인 심의

공정거래위원회는 식자재 납품을 위해 복지시설 임직원에게 상품권 등을 제공한 혐의를 받는 CJ프레시웨이에 대한 심의 절차에 착수했다고 25일 밝혔다. 공정위는 CJ프레시웨이가 상품권 제공 등으로 감소한 수익을 보전하기 위해 ‘프로핏 부스트’라는 프로그램을 운영한 것으로 보고 있다. 공정위가 산정한 관련 매출액은 4990억원 규모로, 과징금 고시 기준에 따라 180억~200억원 수준의 과징금이 부과될 수 있다.

한국투자저축銀 고객 개인정보 유출

한국투자금융지주 자회사인 한국투자저축은행에서 해킹 사고가 발생해 고객 8만6433명의 개인정보가 유출됐다. 저축은행 업권에서 발생한 정보 유출 사고 중 가장 큰 규모다. 유출된 정보는 고객명, 생년월일, 성별, 휴대전화번호, CI(연계정보) 등이다. 은행 측은 지난 23일 시스템 점검 과정에서 22일 오후 10시42분부터 다음 날 오전 3시35분 사이 비정상적인 외부 접근이 있었다는 사실을 발견했다.

국민銀, 서울 11개 자치구 금고 유치

KB국민은행이 4년 만에 치러진 서울시 자치구 금고 선정 입찰에서 25개 구 중 11곳의 금고은행으로 선정됐다고 25일 밝혔다. 이는 시중은행 중 가장 높은 점유율이다. 이번 입찰에서 KB국민은행은 강동·강북·성북·송파·영등포·중랑구 등 6개 구의 금고를 새로 유치했다.

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