기획예산처가 설립을 추진 중인 미래대응기금 정부안이 최종 마련되기 전에 재정경제부 내 의견 수렴 기간이 단 3일에 그친 것으로 확인됐다. 기획처가 미래기금법 등의 입법예고 기간을 5일로 정하면서 경제정책과 국고 등을 총괄하는 재경부가 내부적으로 의견을 수렴할 수 있는 물리적 시간이 부족했던 셈이다. 재경부는 미래기금 재원으로 국채 상환이 가능하도록 명확히 규정하는 등의 의견을 냈는데, 이와 관련 부처 간 심도 있는 논의는 진행되지 않았다.



25일 재경부의 ‘미래대응기금, 국가재정법 입법예고 관련 관계부처 협의 요청’ 문서를 보면 기획처 미래전략과는 지난 8월24일 미래기금법과 국가재정법 개정안에 대한 의견 조회를 요청해왔다. 이에 재경부 규제개혁법무담당관실은 바로 부내 49개 과에 두 법안을 공유한 뒤 8월26일 오후 4시까지 의견 수렴에 나섰다. 최소 162조3000억원 규모로 조성되는 미래기금이 국가 재정 운용에 미칠 영향이 상당한데도, 경제정책과 국고 등을 총괄하는 재경부조차 관련 법안을 검토할 시간을 충분히 확보하지 못한 셈이다. 정부 관계자는 “부처 내에서 의견 수렴 기간 3일은 다른 법률안과 비교해도 짧은 축에 속하는 게 사실”이라고 말했다.

재경부 내 의견 수렴 기간이 3일에 그쳤던 건 입법예고 기간 자체가 5일에 불과했기 때문이다. 국회예산정책처가 최근 펴낸 ‘예산안 총괄 분석’ 보고서에 따르면 기획처는 지난 8월21일 재정운용전략협의회에서 미래기금 설치 계획을 발표하면서 입법예고와 국회 제출 일정을 제시했다. 입법예고 기간은 8월24일부터 28일까지 5일이었다. 입법예고 기간이 끝난 후 사흘 뒤인 8월31일 법률안이 법제처에 제출됐고, 9월3일 두 법안은 국회에 내년도 예산안과 함께 제출됐다. 예정처는 “입법예고 기간이 행정절차법이 정한 원칙(40일 이상)보다 크게 짧아 지방교부세·지방재정교육교부금 산정방식이 바뀌는 지방자치단체 등이 의견을 제출할 시간이 충분하지 않았을 가능성이 높다”고 지적했다.



부처 간 논의 기간이 이례적으로 짧았던 탓에 미래기금 정부안 마련 과정에서 관계부처 간 사전 조율은 충분히 이뤄지지 못했다. 국민의힘 박수영 의원실은 지난달 말 재경부의 미래기금 특별법 조문 수정 요구를 기획처가 묵살했다고 밝히기도 했다. 박 의원실에 따르면 재경부는 미래기금으로 국채 상환이 가능하도록 명확히 규정해야 한다거나, 각종 기금의 여유자금을 통합 관리하는 공공자금관리기금과 미래기금의 기능 중복 문제를 제기했지만 정부안에는 그 취지가 제대로 반영되지 않았다.

미래기금이 보완돼야 한다는 지적은 야당은 물론 학계에서도 지속적으로 제기되고 있다. 이달 4일 국회에서 열린 ‘미래대응기금 진단과 개선 방안 모색 좌담회’에서 김현동 배재대 교수(경영학)는 “미래기금의 설치 목적인 재정 안정화 기능은 공자기금이 이미 상당 부분 담당하고 있고, 전략적 투자 플랫폼 기능은 기존 재정제도와 차이가 없다”면서 “기존 재정제도, 즉 회계와 기금에서 시행하고 있던 상당수 사업이 미래기금의 사업계정과 중첩되거나 이관됐다. 설사 신규사업이더라도 미래기금에서 수행해야 한다는 당위는 없다”고 지적했다.



기획처는 재경부 의견을 ‘패싱’한 것이 아니라면서 국회 논의 과정에서 의견을 수렴하고 있다는 입장이다. 내년도 예산과 연계해 미래기금법을 국회에 제출하다 보니 의견 수렴 기간이 짧았을 뿐, 국회 단계에서 부처 간 의견 조율에 나서고 있다는 것이다. 박홍근 기획처 장관은 국감을 통해 “국회 단계에서 서로 양 부처 의견을 더 협의하기로 합의했다”고 밝힌 바 있다.

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