“학자로서 수명이 끝나가고 있다는 생각이 들어요. 이진우씨를 손가락질하지만, 저도 크게 다르지 않은 치팅(부정행위)을 하는 게 아닌가 싶죠.”



인공지능(AI)을 활용한 부정행위 논란을 취재하면서 만난 서울 한 대학교수는 수능이 치러진 19일 이런 소회를 털어놨다. 누구보다 왕성하게 연구활동을 하는 그 교수는 AI를 활용해 연구에 효율을 꾀했다면서도, 한편으론 큰 위기의식을 느낀다고 했다. 비단 자신뿐 아니라 함께 일하는 연구원들도 마찬가지라고 전했다.

이지민 사회부 기자

소위 ‘사(士)’ 자 직업으로 불리는 전문가들 의견도 다르지 않았다. 변호사, 회계사, 변리사 등은 한목소리로 “자료 검색 정도 해주는 신입 직원은 더는 필요 없다”고 입을 모았다. 취재가 끝나고도 찜찜함은 남았다. 모두 일상적으로 AI를 쓰는데, 학생만은 왜 예외가 돼야 할까. 물론 학습을 하면서 AI를 쓰는 것과 시험을 볼 때 부정하게 쓰는 것은 다른 이야기다. 연구자가 연구 도구로 쓰는 것, 회계사가 업무용으로 쓰는 것, 모두 각자의 사정이 있다. 지금은 업계마다 적정선을 마련하는 과도기다. ‘AI 사용 여부’를 묻거나, ‘AI를 써서 시험을 봐서는 안 된다’고 겁주기 전에, 우리 사회가 평가하려는 것은 무엇인지를 먼저 성찰하는 과정이 필요하다고 본다.



정부가 대대적으로 내놓는 대책은 이와는 거리가 멀다. ‘포상금 5억원’이나 ‘금속탐지기’, ‘보디캠’도 그렇지만, 이를 관통하는 정책 목표가 ‘적발’이라는 점에서 마음은 더 불편하다.



“모든 범죄는 흔적을 남기기 마련이며 범죄는 끝까지 추적하겠다”(김영훈 고용노동부 장관)는 수사나, “반드시, 끝까지 추적해 엄중 처벌하겠다”(이재명 대통령)는 언급이 틀린 건 아니다. 그럼에도 이 시기에 가장 우선해 필요한 말인지 의문이 든다.



자극적인 말잔치에 꼭 필요한 논의가 가려질까 걱정스럽다. 교수·교사조차 어디까지를 ‘치팅’으로 볼지 고민하는 시대다. AI의 도움을 받은 논문을 어떻게 평가할지 합의되지 않아 논문 접수를 중단하는 학술지들도 생겨나고 있다. 학생들의 의문은 더 커질 것이다. 어디까지 AI의 도움을 받아도 되는지, 어떤 부분은 반드시 혼자 생각해 답을 내놔야 하는지 말이다. 학생들에게 금속탐지기를 들이대기 전에 먼저 답해줘야 할 물음이자 숙제다.

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