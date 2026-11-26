한화에어로, 도하장비 ‘수룡’ 수출권 확보

한화에어로스페이스는 최근 자주도하장비 ‘수룡’(KM3·사진)의 원제작업체인 독일 GDELS-BS와 면허생산계약서(MLA)를 개정하고 장비에 대한 해외 수출권한을 확보했다고 25일 밝혔다. KM3는 자주포, 전차, 장갑차 등 육군 주력 장비가 강·하천을 건널 수 있도록 한화에어로스페이스가 국내 생산해 2024년 6월부터 납품 중인 장비다. 한화에어로스페이스는 GDELS-BS의 M3 자주도하장비를 수입한 국가 중 유일하게 직접 생산까지 하고 있다. M3의 수출 권한을 확보한 것도 수입국 중 처음이다. 이번 MLA 개정을 통해 한화에어로스페이스는 유럽·중동·아시아 일부 국가 등 제3국으로 KM3 수출이 가능한 권한을 확보하게 됐다.

LG유플, 보이스피싱 의심 땐 알림 문자

LG유플러스는 인공지능(AI) 통화 애플리케이션(앱) ‘익시오’에 보이스피싱 의심 통화 등 위험 상황을 감지하면 가족에게 즉시 알려주는 ‘가족 보호 알리미’ 기능을 적용했다고 25일 밝혔다. 기존에는 통화 중인 이용자에게만 위험을 경고했으나 이제는 사전에 등록한 가족에게도 문자메시지로 위험 상황을 알려준다. 보이스피싱 의심 통화가 감지되거나 이용자가 112·119 등 긴급전화에 전화를 걸면 등록된 가족에게 문자가 발송되는 식이다. 의심 범죄 유형과 보이스피싱 범죄에 사용된 음성 등의 탐지 여부도 통화 화면에 표시된다.

13~18세 청소년까지 모두의카드 확대

국토교통부 대도시권광역교통위원회는 12월 1일부터 만 13~18세 청소년까지 모두의카드 이용 대상을 확대한다고 25일 밝혔다. 청소년에게는 수도권 일반형 기준 정률형 20% 또는 정액형 6만2000원의 환급 기준이 적용된다. 대광위는 이번 제도 개선으로 청소년을 포함한 가계의 교통비 부담이 20% 이상 줄어들 것으로 기대했다. 청소년이 이용할 수 있는 모두의카드는 선불·체크카드로 은행 등에서 발급받으면 된다. 카카오뱅크와 케이뱅크는 18세부터 발급한다. 카드를 발급받은 뒤 모두의카드 앱이나 누리집에서 회원가입과 카드 등록 절차를 거쳐 이용하면 된다.

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