'로코 퀸' 배우 박민영이 오피스 로맨틱 코미디 드라마로 안방극장에 돌아왔다.



드라마 '김비서가 왜 그럴까', '그녀의 사생활', '기상청 사람들 : 사내연애 잔혹사 편' 등 여러 오피스 로맨스물에서 두각을 드러내며 흥행을 이끌어온 박민영이 이번에는 법무팀 차장으로 변신한다.

(서울=연합뉴스) 진연수 기자 = 배우 고수(왼쪽부터), 박민영, 육성재, 이형민 감독이 25일 오후 서울 양천구 SBS 사옥에서 SBS 새 수목드라마 '나인 투 식스' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.11.25 jin90@yna.co.kr

박민영은 25일 서울 양천구 목동 SBS 사옥에서 열린 SBS 새 수목드라마 '나인 투 식스' 온라인 제작발표회에서 "그동안 유독 오피스물과 인연이 잘 맞았다"면서 "이번에는 제 나이에 맞는 차장 직급을 맡아 좀 쉬울 줄 알았는데 전혀 쉽지 않았다"고 털어놨다.



이어 "(전작들과) 업무 환경도 다르고 직급도 달랐다. 활동 반경도 더 커지고 열심히 뛰어다녀야 하는 캐릭터였다"며 "냉철하고 차갑지만 순수한 면도 있는, 이전과는 결이 다른 모습을 보여드릴 수 있을 것"이라고 했다.



이날 첫 방송을 앞둔 '나인 투 식스'는 일로 자신을 증명해온 워커홀릭 법무팀 차장 강이지(박민영 분)가 다정한 연하남 한선우(육성재)와 이상적인 본부장 박현태(고수)를 만나 가슴 뛰는 변화를 겪는 과정을 그린 오피스 로맨스물이다.



극 중 박민영은 연애와 결혼보단 일이 최우선인 크로닉모터스 코리아의 법무팀 차장 강이지를 연기한다.



박민영은 함께 호흡을 맞춘 두 배우에 대해 "고수 선배님은 이미 눈빛부터 '멜로'인 분이셔서 어른들의 케미스트리(호흡)가 있었고, 육성재 씨와는 서로 장난치며 긴장이 풀어지는 데서 오는 설렘이 있었다"며 "한선우는 보는 것만으로도 웃음이 나는 '햇살남주'였고, 박현태는 뒤에서 은은하게 챙겨주는 '달빛남주'였다"고 말했다.



이어 '둘 중 누구에게 더 설렜냐'는 질문에는 "실제로도 둘 다에게 설렜다"며 "두 분의 눈빛이 너무 달라서 (드라마를) 보시는 분들도 아마 선택하기 어려울 것"이라고 귀띔했다.



육성재는 솔직하고 소년 같은 매력을 지닌 연하남 인턴 한선우로 등장한다. 최근 기립성 저혈압으로 넘어져 턱 봉합 수술을 받은 육성재는 이날 마스크를 착용한 채 행사에 참석했다.



육성재는 대선배인 고수와 삼각 로맨스 경쟁 상대로 맞붙은 소감에 대해 "극 중 제 캐릭터는 인턴이라 본부장님께 감히 말을 올리기도 힘든 직급이었고, 고수 선배님 눈빛이 너무 매혹적이라 남자가 봐도 설렐 정도였다"면서도 "기싸움이 있는 장면에서는 당돌한 연하남의 모습을 보여드리려 했다"고 말했다.



특히 이 작품은 고수가 15년 만에 출연하는 로맨스 드라마로 주목받았다. 그가 연기하는 박현태는 크로닉모터스 유럽 본사에서 한국지사에 새로 파견된 엘리트 본부장으로, 실력만으로 강이지를 평가하고 받아들여 주는 상사다.



고수는 "오랜만에 로맨스물로 돌아와 너무 좋다"며 "오피스 로맨스물은 시대상을 많이 반영한다고 생각한다. 과거와 달리 요즘 부하직원들이 선호하는 직장 상사의 모습은 무엇인지, 상사들은 회사에서 어떻게 살아남는지 고민하며 감독님과 함께 그려나갔다"고 말했다.



연출을 맡은 이형민 감독은 "요즘 자극적인 드라마가 많은데, 우리 드라마는 직장 여성들이 보기에 현실적이면서도 판타지를 충족시켜주는 상쾌한 작품"이라며 "직장 내 '빌런'들과 싸워 이겨나가는 코미디도 있고, 여자 주인공 이지를 중심으로 일과 사랑, 결혼, 육아, 이혼 등 여성들이 고민하는 서사가 전반에 녹아 있는 '한국의 섹스 앤 더 시티' 같은 드라마"라고 소개했다.



끝으로 박민영은 "시청자들로부터 '내가 강이지가 됐으면 좋겠다'는 반응을 들었으면 좋겠다"며 "평일 밤 숨 쉴 틈 없는 일상 속에서 시청자분들도 함께 공감하며 즐길 수 있는 드라마가 됐으면 좋겠다"고 바람을 밝혔다.

<연합>

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