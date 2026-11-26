제주도가 민선 9기 핵심공약인 ‘4대 과학기술원-제주 연합캠퍼스 조성’을 위한 선행모델로 제주대학교, 한국과학기술원(KAIST·카이스트) 공동대학원을 본격 운영한다고 25일 밝혔다.



제주도는 제주대, 카이스트와 함께 분산에너지와 해양바이오 분야의 석·박사급 전문인재를 양성하기 위한 ‘JNU-KAIST 협업형 공동대학원’ 사업을 추진한다.



이번 사업은 과학기술정보통신부의 ‘4극3특 과학기술혁신지원’ 사업 중 ‘미래신산업 맞춤 인력양성’ 유형으로, 제주대의 지역 기반 교육·연구 역량과 카이스트의 첨단 과학기술 역량을 결합하는 데 중점을 둔다.



본격적인 공동대학원 운영에 앞서 2027년 3월까지 국비 14억3000만원을 투입해 분산에너지와 해양바이오 두 분야의 공동 교육과정 개발과 학사제도 정비, 공동연구 기획 등 공동대학원 운영체계를 마련한다.



공동교과목이 30% 이상 포함된 교육과정을 마련하고 온라인 강의 콘텐츠 3건 이상을 개발한다. 공동 교육·연구 공간 1개소와 운영사무국을 마련해 학사·연구 일정 조정과 학생 지원 등을 담당하며, 올 12월 중 개소할 예정이다.



또 공동학위 논문을 위한 연구주제 5건 이상을 발굴하고 공동 기획연구 2건을 수행해 교육과 연구를 연계한다.



이를 기반으로 2027년부터 2029년까지 분산에너지와 해양바이오 분야별로 매년 20명씩, 3년간 총 120명의 전문인재를 양성하는 것을 목표로 하고 있다.



분산에너지 분야에서는 전력계통 운영, 에너지 저장, 전력 변환 등 핵심기술을 교육해 제주의 에너지 전환과 관련 산업을 이끌 전문인력을 양성한다.



해양바이오 분야에서는 제주 해양생물자원에 대한 이해를 바탕으로 생물 소재 개발과 생명공학 기술 활용 등을 교육하고, 연구개발과 사업화에 필요한 전문역량을 키운다.

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