올해 10월, 중국 창신메모리(CXMT)가 4F2 기술을 기반으로 메모리 제품을 만들어 연내 출시하겠다는 계획을 발표했다. 언론들은 이 기술이 아직 삼성전자와 하이닉스 두 한국 메모리 회사도 상용화하지 못한 기술임을 강조했고, 두 회사의 주가는 크게 하락했다. 그렇다면 궁금해진다. 4F2라는 기술은 대체 무엇이고, 이 기술과 미세화의 관계는 무엇일까.



이를 제대로 이해하려면 일단 D램의 구조를 이해해야 한다. D램은 데이터 저장을 주목적으로 하는 반도체이며, 수많은 작은 단위 저장소가 반도체 내부에 모여 있는 형태로 구성되어 있다. 각 단위 저장소는 트랜지스터(1T)와 캐패시터(1C)라는 두 개의 다른 단위 소자로 구성된다. 그리고 동일 면적에 트랜지스터와 캐패시터 두 소자를 더 많이 넣음으로써 반도체 면적당 저장 용량을 높이는 것을 미세화라고 부른다. 이는 두 가지 방법을 통해 이루어진다. 소자 크기 축소와 3차원화이다.

정인성 작가

소자 크기 축소는 직관적으로 떠올릴 수 있는 미세화 방법이다. 단위 소자의 가로세로 크기를 줄이면, 같은 면적의 반도체에 더 많은 소자를 넣을 수 있게 된다. 그러면 당연히 용량이 늘어난다. 소자 크기 축소는 반도체 산업을 지속시킨 주요한 원동력이었지만, 날이 갈수록 미세화는 어려워졌다. 각종 양자 효과 때문에 기존 소자의 크기를 그대로 줄이면 반도체가 제대로 동작하지 않았기 때문이다. 소자를 작게 만드는 것도 힘든데, 정작 작게 만들어도 잘 동작하지 않는다.



따라서 반도체 제조사들이 취하게 된 방법이 바로 3차원 구조 활용이다. 개별 소자의 핵심 구조 크기를 줄이는 대신, 소자의 모양과 배치를 조정하는 것이다. 4F2는 이런 기술 중 하나이다. 트랜지스터와 캐패시터를 세탁기와 건조기라고 하자. 단순 미세화는 세탁기와 건조기를 더 작게 만들어 공간을 절약하는 것이며, 4F2는 건조기를 세탁기 위에 올리는 것이다. 두 소자를 쌓았으니 공간은 절약되고, 각 소자의 크기는 그대로이니 동작도 보장된다. 결국 4F2도 미세화 기술이라고 부를 수 있다.



이렇게 보면 이 기술은 굉장히 좋은 기술이지만 단점이 있다. 기존 제조 노하우를 활용하기 힘들어 원가가 높다는 것이다. 1층 집만 지어보던 사람이 더 작은 1층 집을 짓는 것과, 2층 집을 짓는 것 중 무엇을 더 어려워할지 생각해 보면 답이 나온다. 2층 집을 지으려면 1층 집에서는 필요치 않던 수많은 요소를 고려해야 한다. 반도체도 마찬가지이다. 기존에 한 평면에 있던 두 소자를 위아래로 쌓게 되면, 기존에 없던 문제가 다발하며 이는 전부 원가에 반영될 수밖에 없다.



한국 회사들이 4F2를 상용화하지 않은 이유는 아직은 4F2보다는 기존 방식이 더 비용 효율적이기 때문이다. 하지만 중국 회사의 상황은 다르다. 고급 제조장비 수입이 막혔기 때문에 기존 방식의 미세화를 지속하기가 힘들기 때문에 어려운 신기술을 먼저 써야 하는 것이다. 하지만 성공 가능성에도 의문점이 있을 뿐 아니라, 결국 4F2에 성공하더라도 가까운 시일 내에 한국 회사들이 더 미세한 패턴으로 만든 4F2와 경쟁해야 할 가능성이 높다.



이런 이유 때문에 4F2가 주목받는 것 자체는 한국 회사들에는 큰 위협이 되지 않는다. 하지만, 4F2는 메모리 산업에 대한 중요한 시사점을 준다. 바로 개별 미세화 기술의 수명이 짧아지고 있다는 것이다. 현재 D램은 6F2 구조를 사용하는데, 이는 무려 20년이나 지속되며 미세화를 이끌었다.



하지만 4F2는 2~3세대 정도만 미세화를 이끌 수 있을 것으로 예상된다. 이미 6F2에서 소자 크기를 한계까지 줄인 상황이기 때문이다. 결국 4F2는 훨씬 큰돈을 들여 개발했음에도 조만간 밀도를 높일 수 있는 차기 구조에 금방 자리를 내줘야만 할 운명이며, 이런 기술은 당연히 원가가 더 높을 것이다. 점점 더 소프트웨어 분야는 메모리 절약에 신경 써야 하고, 컴퓨터와 스마트폰 업체는 D램 용량 추가를 주저하게 될 것이다. 기술을 깊이 공부함으로써 이런 위기를 사전에 인지하고 대처할 수 있도록 해야 한다.

정인성 작가

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