서울옥션이 미술품 경매의 문턱을 낮추기 위해 마련한 ‘2026 옥션쇼’가 젊은 컬렉터와 신규 관람객 참여를 이끌어내며 24일 막을 내렸다. 14일간 진행된 12차례의 경매에서 20~40대가 전체 낙찰자의 절반 이상을 차지했으며, 낙찰총액은 약 159억원에 달했다.

지난 24일 경매를 앞두고 서울 강남구 서울옥션 강남센터에 마련된 ‘컨템포러리 데이 세일’ 프리뷰에 이배의 ‘붓질’ 등 출품작이 전시돼 있다. 서울옥션 제공

25일 서울옥션에 따르면 행사 기간 신규 회원 가입 건수는 평소의 6배 이상으로 늘었다. 홈페이지 순방문자 수도 7만5000여명으로 개막 직전 14일간의 약 3배에 달했다.



지난 23일 열린 이브닝 세일에서는 김환기의 1971년작 ‘30-XI-71 #212’가 29억원에 낙찰됐다. 푸른 점 사이로 붉고 노란 점의 띠가 지나는 전면점화로, 이번 경매를 통해 국내에 처음 공개된 작품이다. 이우환의 1977년작 ‘From Point’는 12억5000만원에 낙찰됐다. 국세청이 압류한 미술품도 전량 낙찰됐다.



서울옥션은 이번 행사에서 아트 포스터 등 일부 경매 출품작의 시작가를 0원과 1만원으로 책정해 경매 참여 문턱을 낮췄다. 판화 경매에서는 출품작 100점이 모두 낙찰됐다. 신진 작가들의 작품을 판매한 ‘인치 인치 마켓’에서는 한 작가가 점당 15만원에 선보인 소품 45점 가운데 약 90%가 개장 직후 판매되는 등 행사 기간 90여점이 팔렸다.



경매 외에 마련된 전시 프로그램도 호응을 얻었다. 파블로 피카소와 마르크 샤갈, 박수근, 이중섭 등 국내외 근현대미술 거장들의 작품을 선보인 ‘모던’은 개별 전시 가운데 가장 많은 관람객을 모았다. 그룹 세븐틴 디에잇의 앨범 커버 작업에 참여한 작가 데본 드 자댕의 개인전과 반 고흐 미술관 협업 피카츄 카드 등을 선보인 포켓몬 카드전도 열렸다.



서울옥션 관계자는 “한국 근현대미술 대표작에 대한 꾸준한 수요를 확인했고, 전시를 보러 온 관람객이 처음으로 경매에 응찰하는 모습도 볼 수 있었다”며 “내년에는 옥션쇼의 규모를 확대하고 경매와 전시, 컬렉팅 입문 프로그램을 더욱 다양하게 선보일 계획”이라고 말했다.

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