사찰 석탑 내부에 수천만원 상당의 금이 보관돼 있다는 소문을 듣고 밧줄과 도르래를 이용해 석탑을 무너뜨린 60대가 실형을 선고받았다.

청주지법 충주지원 형사2단독 김주현 부장판사는 절도미수 혐의로 구속기소 된 A(64)씨에게 징역 2년을 선고했다고 25일 밝혔다. 앞서 결심공판에서 A씨에게는 징역 5년이 구형됐다.

청주지법 충주지원이 사찰 석탑을 밧줄과 도르래로 무너뜨린 60대 A씨에게 절도미수 혐의로 징역 2년을 선고한 사건을 묘사한 이미지. 인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

A씨는 지난 4월 초 한밤중 충북 충주시 신니면의 한 사찰에 침입했다. 해당 사찰 석탑 안에 8000만원 상당의 금이 보관돼 있다는 정보를 입수한 뒤 범행에 나섰다.

A씨는 사찰 내 석탑 꼭대기에 밧줄을 묶은 뒤 약 30m 떨어진 전봇대에 줄을 연결해 도르래 원리로 석탑을 끌어당겨 무너뜨렸다. 그러나 붕괴한 석탑 잔해 속에서 귀중품이 나오지 않자 A씨는 그대로 달아났다.

이 석탑에는 실제 금이 보관돼 있었다. 하지만 사찰 주지 스님이 지병으로 병원에 입원하면서 사찰 관리가 어려워지자 4개월쯤 전에 신도 측이 안전을 위해 금을 꺼내 다른 곳에 보관한 뒤 탑을 다시 조립해 둔 상태였다.

사건 직후 신도들은 무너진 석탑을 수습하기 위해 석재 업체에 점검을 의뢰했고 잔해 아래에서 밧줄을 발견한 업체 관계자가 인위적 훼손 정황을 포착해 경찰에 신고했다. 사찰 일대에 폐쇄회로(CC)TV가 없어 수사는 난항을 겪는 듯했으나 경찰은 붕괴 현장 인근에서 A씨가 떨어뜨린 것으로 추정되는 마스크 한장을 수거했다.

국립과학수사연구원 감식 결과 마스크에서 A씨의 유전자(DNA)가 검출됐고 경찰은 범죄자 DNA 데이터베이스 대조를 통해 신원을 특정해 A씨를 붙잡았다. A씨는 재판 과정에서 “석탑이 무너지자마자 겁이 나 금품을 수색할 시도조차 하지 못하고 도망쳤다”며 혐의를 인정했다.

김 부장판사는 “피고인이 절도 범행으로 여러 차례 실형을 선고받는 등 동종 범죄 전력이 다수 있는 점, 범행이 미수에 그쳤으나 석탑 손괴에 따른 재산 피해가 큰 점 등을 고려해 형을 정했다”고 양형 이유를 설명했다.

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