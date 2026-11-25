자국 내 송도원국제소년단야영소에 대한 스위스 당국의 제재에 반발해온 북한이 평양 주재 스위스 외교사무소를 폐쇄 조치했다.

조선중앙통신은 25일 박현수 외무성 유럽담당 국장이 평양 주재 아스티에르 실바인 스위스 외교사무소 대표를 호출해 “스위스 연방당국이 우리나라의 송도원국제소년단야영소를 제재 대상에 포함시키는 노골적인 적대 행위를 자행한 것과 관련하여 스위스 외교사무소를 폐쇄하는 것을 요구하는 외무성 각서를 넘겨주었다”고 보도했다. 통신에 따르면 북한 외무성은 평양에 주재하고 있는 스위스 외교사무소 대표를 환영할 수 없는 인물로 선포하고 48시간 내에 우리나라를 떠나갈 것을 요구한 것으로 전해졌다.

사진=조선중앙통신·연합뉴스

송도원국제소년단야영소는 북한이 친북 국가 청소년들을 대상으로 체제 선전에 활용하는 시설이다. 지난 7월 열린 여름 캠프에는 러시아와 중국 학생들이 참가했다. 유럽연합(EU)은 송도원야영소가 우크라이나 점령지 출신 어린이들을 북한으로 이송하는 프로그램에 관여했다는 이유로 대러시아 제재 명단에 올렸고, 스위스도 동참했다.

이에 김여정은 북한 노동당 총무부장은 평양 주재 스위스 외교사무소의 철수를 검토하겠다고 위협했다. 그럼에도 스위스 정부는 송도원국제소년단야영소에 대한 제재를 유지하겠다는 뜻을 밝혀왔다.

지난달 문을 연 평양 주재 스위스 외교사무소는 1974년 양국 수교 이후 처음 설치된 스위스 외교 공관이다. 스위스는 1997년부터 북한에서 외무부 산하 인도주의 협력사무소를 운영했으나 코로나19 팬데믹으로 2020년 운영을 중단했다. 당시 사무소는 외교 공관의 기능을 수행하지 않았다.

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