부산시교육청이 최근 논란이 되고 있는 시험 부정행위 차단을 위해 팔을 걷어붙였다. 2학기 기말고사부터 휴대전화와 스마트기기 등을 활용한 부정행위 방지 대책이 대폭 강화된다. 시험 전 전자기기를 일괄 수거하고 고사실을 재배치하는 것은 물론 금속탐지기와 무선 신호 점검까지 도입해 대학수학능력시험(수능) 수준의 엄격한 시험 관리에 나선다.

부산교육청은 다음 달 실시하는 2학기 기말고사부터 부산지역 고등학교에 ‘2027학년도 대학수학능력시험’에 준하는 강화된 시험관리 기준을 적용한다고 25일 밝혔다.

부산교육청이 시험 부정행위를 원천 차단하기 이해 12월 실시하는 2학기 기말고사부터 부산지역 고등학교에 ‘2027학년도 대학수학능력시험’에 준하는 강화된 시험관리 기준을 적용한다. 부산교육청 제공

이번 조치는 최근 인공지능(AI)과 스마트기기 등을 활용한 첨단화된 시험 부정행위 우려가 커짐에 따라 교육부·교육청 긴급회의 후속 대책으로 마련됐다.

이에 따라 각 학교는 시험 시작 전 휴대전화를 비롯한 모든 전자기기를 수거하고, 필기구와 학습자료를 제외한 가방 등 소지품은 시험실과 분리된 장소에 보관해야 한다. 학생들이 원래 소속된 학급이 아닌 다른 학급 교실에서 시험을 치르도록 고사실도 재배치한다.

전자기기 무단 소지를 막기 위한 복장과 소지품 검사도 강화한다. 학생들에게 체육복 등 간소한 복장 착용을 안내하고, 매 교시 안경과 복장, 필기구 등을 확인한다. 시험 중 부정행위가 의심되거나 화장실을 이용하는 학생에게는 금속탐지기 검사를 실시한다.

또 시험 당일 가급적 무선 통신망을 차단하고, 복도 감독관은 전용 어플리케이션(앱)을 활용해 고사장 주변의 와이파이와 블루투스 등 무선 신호를 상시 점검·기록한다. 이상 신호가 감지되면 해당 시험실 학생들의 스마트기기 소지 여부를 즉시 확인할 방침이다.

부산교육청은 금속탐지기 수요에 대응해 보유 장비를 학교에 대여하는 등 현장 지원에도 나서는 한편 시험문제 출제·인쇄·보안·채점 등 평가 전 과정의 관리를 강화해 공정성과 객관성을 확보할 계획이다.

김석준 교육감은 “평가의 공정성은 공교육 신뢰의 가장 기본적인 토대”라며 “수능 수준의 철저한 고사 관리와 적극적인 장비 지원을 통해 학생과 학부모가 신뢰할 수 있는 투명한 평가 환경을 만들겠다”고 말했다.

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