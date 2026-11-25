더불어민주당 정청래 전 대표가 25일 이재명 대통령과의 만찬 내용을 언급한 송영길 의원을 향해 "입조심 하라"고 경고했다.
정 전 대표는 이날 페이스북을 통해 "입 싼 송영길과는 말 섞고 싶지 않다"며 이같이 밝혔다.
앞서 송 의원은 이날 YTN 라디오 '장성철의 뉴스명당'에 출연해 "지난번 전당대회가 끝나고 대통령께서 저와 김민석 대표, 정 전 대표 3명을 불러서 네다섯 시간 이야기했다"며 "대통령이 억울한 점을 다 다독거리고 저도 미안하다고 했고 김 대표도 사과하고 4시간 동안 들어줬다"고 말한 바 있다.
이에 정 전 대표는 "지난 8·17 전당대회 때도 '지켜야 할 기밀'인 대통령과의 만남과 대화 내용을 발설하는 것은 부적절하다고 강조했었다"며 "대통령과의 만남은 대통령이 공개 여부를 판단하는 것이 옳다"고 지적했다.
또 "송 의원은 대통령과의 만남과 내용에 대해 아전인수식으로 말했다"며 "완전히 본인이 편한 대로 발설하고 있는데 대단히 부적절하다"고 비판했다.
정 전 대표는 "송 의원은 입 조심하는 게 본인에게도 좋을 것"이라며 "사람이 좀 묵직했으면 좋겠다. 그렇게 새털처럼 가벼워서야 되겠느냐"고 꼬집었다.
그러면서 "앞으로는 듣기에 따라서, 말하기에 따라서 달리 해석될 수 있는 말을 자의적으로 하지 말라"며 "특히 대통령과 관계되는 말은 특별히 더 조심하라. 다언이 병"이라고 덧붙였다.
<연합>
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