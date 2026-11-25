한국노동조합총연맹(한국노총)과 전국민주노동조합총연맹(민주노총)이 정부와 국회에 65세 법정 정년 연장의 연내 입법을 촉구했다.

김동명 한국노동조합 총연맹 위원장과 전국민주노동조합 총연맹 회원들이 25일 오전 서울 여의도 국회 계단 앞에서 열린 65세 법정 정년연장 연내 입법 처리 촉구 기자회견에서 손 피켓을 들고 서 있다. 뉴시스

양대 노총은 25일 국회 본청 앞에서 공동 기자회견을 열고 “더불어민주당은 오는 27일 정년 연장 특위에서 실질적인 입법을 마련하고, 국회는 지체 없이 법안 심사에 착수하라”고 요구했다.

현행 법정 정년은 60세다. 국민연금 수급 개시 연령은 단계적으로 높아져 1969년생부터 65세가 된다. 노동계는 정년퇴직 뒤 국민연금을 받기까지 생기는 소득 공백을 해소하기 위해 법정 정년 연장을 요구하고 있다.

양대 노총은 “법정 정년인 60세에 퇴직했지만 국민연금 수급 개시 연령에는 도달하지 못해 소득이 끊기는 상황이 2016년부터 발생했으나 정부와 국회는 이를 근본적으로 해결할 입법 대책을 마련하지 못하고 있다”며 “민주당 정년연장특위는 구성 2년이 다 돼가지만 법안조차 제출하지 않고 있다”고 비판했다.

노동계는 퇴직 후 사용자의 선택에 맡기는 재고용이 아니라 법으로 보장하는 정년 연장을 요구한다. 양대 노총은 “정년 연장의 핵심은 노동자의 고용 안정과 소득 공백 해소로, 이를 실현하기 위한 기본 원칙은 사용자의 선택에 맡기는 재고용이 아닌 법으로 보장하는 65세 정년 연장이어야 한다”고 강조했다.

양대 노총은 “현재 고령 노동자들은 우리 사회의 중요한 노동력으로 역할을 하고 있지만, 상당수가 저임금과 불안정한 일자리에서 일하고 있다”며 “이러한 현실에서 선별적 재고용을 법정 정년연장의 대안으로 삼는다면 노동시장 이중구조와 불평등은 더욱 심화될 수밖에 없다”고 주장했다.

김동명 한국노총 위원장은 “이제는 정년연장을 할 것인지, 말 것인지 정부와 여당이 분명히 답해야 하는 결단의 시기”라며 “약속만 반복하고 입법은 미루는 정치에 더는 기대하지 않겠다. 올해 국회에서도 입법이 이뤄지지 않는다면 더 이상의 대화는 없다”고 말했다.

양대 노총은 “정년 연장 입법이 또다시 해를 넘긴다면 그 책임은 정부와 국회에 있음을 분명히 경고한다”며 “연내 입법이 관철될 때까지 모든 조직적 역량을 모아 강력히 투쟁할 것”이라고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지