[남정훈 기자] 일본인 타자의 공백은 일본인 타자로 메운다? 스즈키 세이야를 잃은 시카고 컵스가 일본인 타자를 영입했다. MLB FA시장에서 타자 최대어로도 손꼽혔던 사토 테루아키가 자신의 재능을 오사카 고시엔 구장에서 시카고 리글리필드로 옮긴다.

MLB닷컴은 25일(이하 한국시각) “시카고 컵스가 일본인 강타자 사토 테루아키와 6년 1억2000만 달러 계약에 합의했다”고 보도했다. 이로써 이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 보유했던 포스팅 진출 기준 MLB 아시아 야수 역대 최고대우(6년 1억1300만달러) 기록을 사토가 700만달러를 더해 경신했다.

2020년 일본프로야구(NPB) 신인 드래프트 1라운드에서 한신의 지명을 받아 프로 무대에 데뷔한 사토는 데뷔 초기엔 낮은 타율 대신 한 방을 때려내는 ‘공갈포’스러운 모습을 보였다. 그러나 점점 타격 능력이 향상되더니 지난해 타격 잠재력이 폭발하며 타율 0.277 40홈런 102타점을 기록하며 NPB 센트럴리그 MVP에 올랐다. 그리고 올 시즌에는 타율 0.306 39홈런 106타점으로 타율-홈런-타점을 휩쓰는 ‘트리플 크라운’을 달성하며 완전체로 거듭났다. 지난 두 시즌 동안 NPB 최고의 타자는 단연 사토였다. NPB에서의 6년 동안 통산 803경기 타율 0.271 163홈런 518타점 437득점 42도루 OPS 0.851을 기록했다.

사토의 약점은 선구안이 지적된다. NPB에서 통산 901개의 삼진을 당하는 동안 골라낸 볼넷은 291개에 불과하다. 그러나 사토보다 한 시즌 먼저 MLB에 진출한 무라카미 무네타카(시카고 화이트삭스)가 타율 0.207에도 불구하고 35홈런에 OPS 0.825로 성공을 거두면서 일본인 타자들에 대한 인기는 더욱 높아졌다. 사토는 주포지션인 3루는 물론 1루와 코너 외야수비도 가능해 많은 팀들이 사토 영입을 노렸다.

사토는 자신보다 먼저 NPB 트리플 크라운을 달성한 선수이자 같은 우투좌타의 파워히터인 무라카미와 자주 비교된다. 다만 MLB닷컴은 “무라카미와 사토는 같은 유형의 타자는 아니다. 무라카미는 타석에서 더 신중하고 볼넷을 더 많이 얻어내지만, 헛스윙도 더 많다. 반면 사토는 더 공격적이고 (때로는 지나치게 공격적일 정도로), 특히 스트라이크 존 안팎이나 변화구에 대해 컨택 능력이 더 뛰어나다. 만약 사토가 메이저 대회에서 무라카미만큼의 활약을 보여줄 수 있다면, 그것만으로도 큰 성과가 될 것”이라고 적었다.

사토가 컵스에 입단하면서 포스팅을 통해 MLB 진출을 노리고 있는 노시환의 빅리그행도 더욱 탄력을 받을 것으로 보인다. 사토 영입에 실패한 MLB 구단들이 3루수 보강을 위해 노시환을 영입리스트에 올려놓고 저울질할 가능성이 커질 수 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지