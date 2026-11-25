폭력조직과 결탁해 투자회사를 설립한 후 ‘최대 300% 수익을 보장한다’며 투자자를 유인해 총 7억5000만원을 편취한 일당이 경찰에 붙잡혔다.

서울경찰청 광역수사단 광역범죄수사대는 다단계·유사수신 조직 44명을 사기, 유사수신규제법 위반, 방문판매법 위반 혐의로 검거했다고 25일 밝혔다. 경찰은 이 중 조직폭력배 및 임원진 7명을 구속하고 범죄수익금 3억7700만원을 기소 전 추징보전 조치했다.

서울 서대문구 미근동 경찰청에서 깃발이 바람에 휘날리고 있다. 뉴시스

이들 일당은 2024년 11월부터 지난해 6월까지 다단계 유사수신으로 총 54억원 상당의 코인(USDT)을 모집하고 61명으로부터 7억5000만원을 편취한 혐의를 받는다.

총책 A(44)는 2024년 11월 서울을 거점으로 둔 폭력조직과 결탁했다. 조직원 B(65)씨와 C(47)씨에게는 각각 고문, 행동대장 등 임원 직책을 부여하고 조직적 불법 투자회사를 설립했다.

일당은 지난해 5월16일 부산 ‘벡스코’ 등 전국 각 센터에서 투자 설명회를 개최해 투자자를 유인했다. 투자 설명회에는 C씨 등 폭력조직원이 배치됐다.

이들은 “영국 도박회사의 전문가를 고용해 해외 스포츠 경기에 양방 베팅해 매일 4∼6%의 수익을 내고 있다”며 “투자하면 매일 1%의 수익금을 지급하고 타인을 추천하면 최대 최대 300%까지 수익금을 지급한다. 원금도 보장된다”고 투자자를 유인했다.

장년층이나 주부 등 재테크 정보에 취약한 계층을 대상으로 범행했다. 실제 피해자 61명은 모두 40∼70대이며, 직업은 무직(25명)이 가장 많았다.

실제로는 스포츠 경기에 베팅하지 않았고, 후순위 투자자의 금원으로 선순위 투자자의 수익을 지급하는 ‘돌려막기’ 수법을 썼다. 전형적인 폰지사기다.

총책 A씨는 신규 투자자 유입이 한계에 다다르자 투자자들에게 ‘사이트가 해킹당해 출금이 정지됐다’고 속이고 투자회사 사이트를 폐쇄했다. 이후 지난해 5월30일 베트남으로 출국해 도주했다. 경찰은 A씨에 대한 체포영장을 발부받아 인터폴 적색수배했다.

폭력조직원들은 총책의 보디가드로 활동하거나 타 폭력조직의 이권 개입을 차단하는 등 해결사 역할을 수행했고 ‘보호비’ 명목으로 3억8000만원을 챙겼다. C씨는 A씨가 폭행당하자 후배 조직원 D(35)씨 등 2명을 보내 상대방에게 폭력을 행사하기도 했다. D씨는 상해 혐의로 체포돼 벌금 300만원을 선고 받았다.

경찰 관계자는 “최근 해외 베팅 사이트, 스포츠 양방 베팅 등의 명목으로 ‘원금 보장’과 ‘고수익’을 동시에 약속하는 것은 사기 또는 불법 유사수신 범죄이므로 각별한 주의가 필요하다”며 “유사한 피해를 입었거나 불법 다단계 모집 정황을 발견할 경웅 경찰에 적극 신고해달라”고 당부했다.

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