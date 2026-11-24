“생산적 금융의 성과는 얼마나 많은 자본이 들어갔느냐가 아니라 얼마나 많은 신규 투자가 발생했고 생산성이 늘어났으며 고용이 증가했는지를 기준으로 평가해야 한다.”

김용기 생산과포용금융연구회 회장이 24일 서울 용산구 그랜드 하얏트 서울에서 세계일보 주최로 열린 2026 세계금융포럼에서 기조강연을 하고 있다. 최상수 기자

세계일보 주최로 24일 서울 용산구 그랜드하얏트호텔에서 열린 ‘2026 세계금융포럼’의 기조강연자로 나선 김용기 생산과포용금융연구회 대표는 한국 경제가 생산적 금융을 통해 다시 도약하려면 공적 금융과 민간 금융 사이의 협력이 관건이라고 강조했다.



김 대표는 생산적 금융의 현주소에 대해 “대기업을 중심으로 다소 투자가 늘어났으나 중소기업에 대한 투자 증가는 미미하고 대출금리는 오히려 상승했다”고 짚었다. 그러면서 “생산적 금융을 통해 전략산업뿐 아니라 신규·중소·지역기업의 금융 접근성과 자금 조달 여건이 개선됐는지 봐야 한다”며 “정책금융의 적극적 역할과 함께 민간금융이 얼마나 많이 참여했는지도 평가 기준”이라고 밝혔다.



‘생산적 금융으로 다시 도약하는 K-경제’를 주제로 열린 이날 포럼에서 참석자들은 생산적 금융을 통해 우리 산업과 경제를 혁신시키기 위해 필요한 방안이 무엇인지 모색했다. 대출금리 지원 위주의 양적 공급에서 한 단계 나아가, 투자 기회와 성장 가능성이 있지만 금융 여력이 부족한 기업을 중점 지원해야 한다는 주문이 쏟아졌다. 대규모 스케일업 펀드를 조성하고 공공 부문이 좀더 위험을 분담하며, 기업공개(IPO)에 편중된 투자금 회수 구조를 인수·합병(M&A) 등으로 확대해 선순환 생태계를 만들어야 한다는 제언도 나왔다. 은행의 사업가치 평가 역량 강화, 금융뿐 아니라 전력·용수 등 실물 지원 패키지 병행, 부실기업에 대한 기계적 대출 연장 지양 등 다양한 정책 대안이 제시됐다.

이날 행사에는 남인순 국회부의장과 국민의힘 강민국 의원 등 정계·금융당국 고위 관계자, 이재근 KB금융지주 신임 회장, 진옥동 신한금융 회장, 함영주 하나금융 회장, 임종룡 우리금융 회장 등 4대 금융지주 회장과 국책은행장, 금융단체 회장 등 고위 인사들이 참석했다.

“금융혁신 구축” 24일 서울 용산구 그랜드 하얏트 서울에서 세계일보 주최 ‘생산적 금융으로 다시 도약하는 K-경제’를 주제로 열린 ‘2026 세계금융포럼’에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 앞줄 왼쪽부터 반시계 방향으로 엄형준 세계일보 경영전략본부장, 박상진 한국산업은행 회장, 진옥동 신한금융지주 회장, 박민우 금융위원회 증선위 상임위원, 남인순 국회부의장, 박정훈 세계일보 대표이사, 국민의힘 강민국 의원, 임종룡 우리금융지주 회장, 이재근 KB금융지주 회장, 이병래 손해보험협회장, 조남규 세계일보 편집인, 임도곤 NH농협금융지주 부사장, 정규일 한국거래소 경영지원본부 부이사장, 장민영 IBK 기업은행장, 김철주 생명보험협회장, 이동철 여신금융협회장, 박기호 LB 인베스트먼트 대표이사, 김용기 생산과포용금융연구회장, 이정환 한양대 경제금융대학 교수, 송홍선 자본시장연구원 선임연구위원, 정의석 국민은행 글로벌 CIB 심사부 부장, 김봉섭 한국성장금융투자운용 산업금융실장, 이관영 중앙대학교 교수. 최상수 기자

남 부의장은 축사에서 “수출 1조달러라는 값진 성과를 넘어 이제는 국민 모두가 체감할 수 있는 성장의 시대를 열어야 한다”며 “금융이 혁신산업과 실물경제의 성장을 든든하게 뒷받침할 수 있도록 입법과 정책적 지원에 힘쓰겠다”고 약속했다. 강 의원도 축사에서 “생산적 금융이 지속 가능하기 위해 가장 중요한 것은 바로 신뢰”라며 “과연 지금까지 대한민국 금융이 공정한 시장, 예측 가능한 제도를 만들어 왔는지 정치권이나 부처에서 고민해볼 시간”이라고 밝혔다.

박정훈 세계일보 대표이사는 인사말을 통해 “돈의 흐름이 부동산에서 첨단·벤처 혁신기업으로, 수도권에서 지방으로, 예금·대출에서 자본시장 투자로 옮겨가야 한다”며 “생산적 자본이 산업과 지역의 성장으로 이어져야 하고 그 성장이 다시 국민소득 증대로 돌아오는 선순환을 만들어야 한다”고 당부했다.

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