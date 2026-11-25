주민 반발과 운영업체의 입장 차이로 갈등을 빚었던 부산 해운대시외버스정류소가 우여곡절 끝에 중동역으로 이전한다. 기존 부지 임대료 급등으로 촉발된 이전 문제가 인근 아파트 주민들의 안전 우려와 운영업체의 영업권 문제까지 맞물리며 난항을 겪었지만 부산시와 해운대구가 대안을 마련하면서 최종 이전 장소를 확정했다.



24일 부산시에 따르면 해운대시외버스정류소는 다음 달 29일 도시철도 2호선 중동역 2번 출구 옆으로 이전한다.



해운대시외버스정류소는 하루 평균 1280명이 이용하는 시설로 기존 부지 임대료가 10년 사이 3배가량 오르면서 이전이 불가피해졌고 대체 부지를 둘러싼 갈등이 이어져 왔다. 부산시와 해운대구가 중동역 인근 수도권 시외버스정류소와 통합 운영하는 방안을 제시했지만 운영업체는 해운대해수욕장과 구남로 상권에서 멀어져 영업에 타격이 우려된다며 난색을 보였다.



이후 운영업체가 인근 해운대센트럴푸르지오 아파트 앞 상가로 이전을 추진하자 주민들이 어린이 통학 안전과 교통사고 위험 등을 이유로 반발했다. 주민 의견 수렴 부족 논란까지 불거지면서 운영업체가 계획을 철회해 이전 부지 선정은 원점으로 돌아갔다.



시는 운수업체 및 해운대구와 협의를 거쳐 중동역 2번 출구 옆으로 이전 장소를 최종 확정했다. 버스 정차면 4면과 승객 대기시설 2곳을 조성하고 해운대구는 주변 보도와 수목을 정비한다. 운수업체는 인근 상가를 임대해 매표소로 활용할 계획이다.



도시철도와 연계한 정류소 운영으로 이용객 편의가 개선될 것으로 기대되지만 관광객들의 접근성 저하 우려를 해소하는 것은 과제로 남았다.

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