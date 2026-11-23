부산시 공무원 교육을 책임지는 정영란 부산시 인재개발원장이 9급 공무원 시험을 ‘고졸 수준’이라고 평가하고, 저연차 공무원들의 역량을 폄하하는 발언을 해 논란이 일고 있다. 국민의힘 부산시당은 정 원장의 발언을 공무원에 대한 모욕이자 부적절한 인식이라며 공개 사과와 함께 전재수 부산시장의 즉각적인 인사 조치를 촉구했다.

23일 부산시의회와 국민의힘 부산시당에 따르면 정 원장은 지난 7월15일 시의회 교육위원회 업무보고에서 “세상은 전문화되고 있는데 9급 공무원 시험은 다 고졸 수준으로 치르지 않는가”라며 “그런 직원들을 데리고 갑자기 일을 시작하니까 직원들이 전부 멘붕이 온다고 생각한다”고 말했다.

정 원장은 또 “직원들의 역량도 아주 기초적이거나 일반 국민이 요구하는 수준에도 못 미치는 수준으로 들어오는 공무원들이 너무 많다”며 저연차 공무원들의 업무 역량과 조직 내 협업 부족을 지적했다.



정원 장의 이 발언은 이날 열린 시의회 예산안 심사 과정에서 다시 도마 위에 올랐다. 국민의힘 소속 김효정 교육위원장이 발언 당시와 생각이 달라졌는지를 묻자 정 원장은 “현장에 있는 사람들의 이야기를 종합적으로 들었고, 저도 어느 정도 파악한 것이기 때문에 똑같이 생각한다”고 답했다.

이에 국민의힘 소속 의원들은 장기간 공무원 시험을 준비한 끝에 임용된 젊은 공무원들의 사기를 떨어뜨릴 수 있다며 정 원장의 사과를 요구했고, 이준호 의원은 전재수 시장에게 정 원장의 교체를 촉구했다.

국민의힘 부산시당도 이날 김병근 대변인 명의의 논평을 내고 정 원장의 발언을 강하게 비판했다. 시당은 “리더십을 제대로 발휘하지 못한 본인의 책임을 젊은 공무원들의 자질 문제로 비하시킨 망언”이라며 “민원 현장과 행정 실무에서 묵묵히 일하는 신입 공무원들의 사기를 꺾고 부산시 공무원 전체를 평가절하한 것”이라고 지적했다.

특히 9급 공무원 공개경쟁임용시험은 2022년부터 고교 선택과목이 폐지되고 직류별 전문과목이 필수화된 만큼 시험 수준을 단순히 고졸 수준으로 규정하는 것은 부적절하다고 주장했다.

시당은 “인재개발원장이 해야 할 일은 저연차 공무원을 탓하는 것이 아니라 실무교육을 강화하고 협업하기 어려운 조직의 문제를 살피는 것”이라며 정 원장의 발언 정정과 젊은 공무원들에 대한 공개 사과를 요구했다.

전재수 시장을 향해 “이것이 9급 공무원을 바라보는 전재수 시정의 인식이냐”며 “그것이 아니라면 정 원장을 즉각 교체해야 한다”고 압박했다. 그러면서 “공무원을 무시하는 리더십으로는 시민에게 신뢰받는 시정을 만들 수 없다”고 강조했다.

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