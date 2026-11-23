화요일인 24일은 북쪽에서 내려온 기압골의 영향으로 이어지던 눈과 비가 잦아든 뒤 찬 대륙고기압이 확장하면서 전국 대부분 지역에 쌀쌀한 초겨울 추위가 찾아오겠다. 전날 내린 눈비가 밤사이 기온 하강과 맞물려 얼어붙으면서 출근길 도로 살얼음(블랙아이스)에 각별한 대비가 필요하다.

전날 내린 눈비가 밤사이 낮아진 기온에 얼어붙으면서 24일 출근길 도로 살얼음과 빙판길 주의가 요구된다. 뉴시스

기상청이 23일 발표한 예보에 따르면 24일 전국 아침 최저기온은 영하 6도에서 영상 7도, 낮 최고기온은 2도에서 10도로 분포하겠다. 주요 도시 예상 기온은 서울이 최저 영하 2도·최고 3도, 인천 영하 1도·최고 2도, 대전 0도·최고 4도, 광주 4도·최고 7도, 대구 1도·최고 5도, 울산 3도·최고 7도, 부산 5도·최고 9도다. 낮부터 찬 공기가 본격적으로 유입되면서 체감온도는 실제 기온보다 더 낮아지고, 이 추위는 수요일인 25일까지 이어질 전망이다.

전날 내린 강수가 그친 뒤 출근길 교통안전과 보행자 안전에 주의해야 한다. 기온이 영하권으로 떨어지는 지역에서는 젖은 도로나 인도에 얇은 얼음막이 형성될 수 있으며 특히 교량과 고가도로, 터널 입·출구 등은 일반 도로보다 미끄러운 곳이 많을 것으로 보인다. 운전할 때는 평소보다 차간거리를 넓게 두고 감속 운행하는 것이 안전하다.

하늘 상태는 새벽까지 전국이 대체로 흐리다가 점차 맑아지겠으나 충청권과 전라권, 제주도는 구름이 많겠다. 전라권과 경상권은 이른 새벽까지, 제주도는 아침까지 곳에 따라 비가 내리거나 산지에 눈이 쌓이는 곳이 있겠다. 24일 오전에는 충남 북부 내륙·서부와 전북 서부·남동부, 전남 서부 등을 중심으로 다시 비나 눈이 내릴 가능성이 있으며, 충남 서부와 세종, 충남 북부 내륙에는 1㎝ 안팎의 적설이 예상된다. 경기 남부 서해안과 충북 중·남부, 전북 북동부, 경북 서부 내륙 등에는 빗방울이 떨어지거나 눈이 날리는 곳이 있겠다. 제주도에는 늦은 오후부터 25일 새벽 사이 다시 비나 눈이 예보됐고, 산지에는 1~5㎝의 눈이 쌓일 수 있다.

전국 대부분 지역에서 바람도 강하게 불겠다. 순간풍속 시속 55㎞ 안팎의 바람이 예상되며 강원 동해안·산지와 충남 서해안, 경북 동해안·북동산지, 전남 해안, 제주 등은 바람이 더욱 거세져 순간풍속 시속 70㎞ 이상, 산지는 시속 90㎞ 이상에 이르는 곳도 있겠다. 해상에서도 바람이 강하게 불고 물결이 높게 일겠으며, 24일부터 달의 인력이 강해져 바닷물 높이가 평소보다 높아지는 기간에 접어드는 만큼 해안가 저지대와 해상 안전사고에 유의해야 한다.

미세먼지 농도는 전 권역이 좋음 수준을 보이겠다. 전날 유입된 국외 미세먼지가 아침까지 일부 지역에서 보통 수준을 나타낼 수 있으나 북서풍이 불면서 점차 해소될 것으로 전망된다.

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