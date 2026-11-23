작가 무라카미 하루키. 교도=연합뉴스

일본의 세계적인 소설가 무라카미 하루키(77)가 지난달 세상을 떠난 동료 작가 무라카미 류를 추모하며 깊은 애도의 뜻을 전했다.

하루키는 류에 대해 “시대를 공유하며 함께 달려온 귀중한 존재”라고 평가했다.

23일 도쿄신문에 따르면 하루키는 지난 21일 열린 강연에서 류에 대해 “나와 류는 같은 세대로 거의 반세기에 걸쳐 계속 글을 써왔다”며 “시대를 공유하며 어떤 의미에서는 함께 달렸다”고 말했다.

이어 “얻기 어려울 만큼 진귀한 작가이자 인물이었다”며 “그의 존재는 좋은 자극이기도 했고, 귀중한 격려였다. 세상을 떠나서 매우 슬프고 유감”이라고 애도했다.

무라카미 류는 ‘한없이 투명에 가까운 블루’, ‘코인 로커 베이비즈’, ‘식스티 나인’ 등의 작품으로 알려진 소설가이자 영화감독이다. 지난달 17일 74세를 일기로 세상을 떠났다.

성이 같은 두 사람은 1980년대 ‘더블 무라카미’로 불리며 일본 문단을 대표하는 작가로 주목받았다. 하루키는 강연에서 류의 대표작 ‘코인 로커 베이비즈’를 읽고 ‘이런 힘 있는 소설을 쓰지 않으면 안 되겠다’고 결심했다고 회고했다.

고(故) 무라카미 류. 교도연합

두 사람은 작품을 대하는 태도에서도 차이를 보였다. 하루키는 자신의 소설에 대해 “10명 중 1∼2명이 마음에 들면 좋겠다”고 생각한다고 말한 반면, 류는 “10명 모두 좋다고 말하지 않으면 화가 나버린다”고 말했다고 전했다.

하루키는 이 같은 류의 태도 역시 자신에게 좋은 자극이 됐다고 설명했다.

하루키는 ‘바람의 노래를 들어라’, ‘상실의 시대’, ‘1Q84’ 등으로 일본은 물론 해외에서도 폭넓은 독자층을 확보한 작가다. 지난달 국내에서 3년 만에 발표한 신작 ‘가호’도 교보문고 베스트셀러 순위에서 4주 연속 1위를 기록했다.

한편 하루키는 이날 강연에서 사회에 부정적인 공감을 불러일으키는 ‘나쁜 이야기’에 맞서기 위해서는 그보다 강한 ‘선한 이야기’를 써야 한다는 견해도 밝혔다.

그는 “‘나쁜 이야기’에 대항하기 위해서는 그 힘을 능가하는 ‘선한 이야기’를 쓸 수밖에 없다”고 강조했다.

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