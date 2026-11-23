프로농구를 주관하는 한국농구연맹(KBL·총재 이수광)이 충북 제천시와 유소년 농구 저변 확대를 위한 협력에 나선다.

KBL은 23일 제천체육관에서 제천시를 비롯해 제천시의회, 제천시체육회, 제천시농구협회와 2027년부터 2028년까지 2년간 KBL 유소년 농구대회의 개최 및 운영을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 이날 협약식에는 이수광 KBL 총재와 이상천 제천시장 등 양측 관계자들이 참석했다.

한국농구연맹(KBL·총재 이수광)은 23일 제천체육관에서 제천시를 비롯해 제천시의회, 제천시체육회, 제천시농구협회와 2027년부터 2028년까지 2년간 KBL 유소년 농구대회의 개최 및 운영을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. KBL 제공

이번 협약에 따라 제천시는 대회 개최에 필요한 재정 지원을 비롯해 홍보와 관중 유치에 힘을 보탠다. KBL은 대회 기획과 운영을 총괄하며 원활한 행사 진행을 위해 제천시와 협력할 계획이다.

협약 대상은 2027년과 2028년에 열릴 예정인 KBL 유스클럽 농구대회와 KBL 유스 드림컵 등이다.

이수광 KBL 총재는 “제천시와 지속적인 협력 기반을 마련하고 유소년 농구대회를 안정적으로 개최할 수 있게 돼 뜻깊다”며 “유소년 선수들에게 더 좋은 경기 환경과 다양한 대회 경험을 제공하고, 지역사회와 함께 성장하는 유소년 농구 문화를 만들어 나가겠다”고 말했다.

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