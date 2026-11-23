텔레그램에서 수천명의 회원을 모집해 마약을 유통한 일당이 경찰에 붙잡혔다.

대전경찰청은 마약 채널 운영에 가담했거나 마약을 판매 또는 투약한 혐의로 총책 A(30대)씨 등 25명을 마약류관리법 위반과 범죄단체조직죄 혐의로 검거했다고 23일 밝혔다. 이 가운데 12명은 구속 상태로 공소청에 송치했다.

대전경찰청 마크. 연합뉴스

A씨는 2020년부터 최근까지 6년간 텔레그램에서 마약 판매 알선부터 배달원 구인까지 전담하는 마약 제휴 종합플랫폼과 마약투약자 커뮤니티를 개설해 운영한 혐의를 받는다. 회원은 3000명에 달한다.

A씨는 개별 마약 판매상들을 텔레그램 채널에 입점시킨 뒤 자신들이 마약 품질을 보증해 준다며 광고를 걸어 판매를 알선한 것으로 조사됐다.

입점 판매책들에게는 광고비 등 명목으로 월 3000만원 상당의 가상자산을 받아 챙겼다.

A씨는 채널 이용자들을 관리자, 판매책, 웹 디자이너 등으로 포섭해 지휘·통솔 체계와 명확한 역할 분담을 갖춘 점조직 형태의 범죄단체를 조직했다. 경찰은 A씨 등 핵심 조직원 4명에게는 범죄단체조직죄를 적용했다.

이들 외 21명은 이 채널에서 마약을 판매했거나 운반·투약한 혐의이다.

경찰은 1년 7개월 동안 텔레그램을 모니터링해 증거를 수집하고 폐쇄회로(CC)TV 분석과 통신 수사, 국제 공조 등으로 조직원들을 순차적으로 검거했다.

이후 조직원들의 진술과 가상자산 흐름을 역추적해 총책 A씨를 특정해 붙잡았다.

수만건에 달하는 A씨 거래 내역을 전수 조사한 경찰은 해외 거래소에 은닉한 가상자산 7억원을 찾아 전액 기소 전 추징 보전 조치했다.

경찰 관계자는 “온라인과 가상자산의 익명성을 악용해 지능화된 마약 범죄를 저지르더라도 끝까지 추적하겠다”며 “남은 조직원들에 대한 검거를 이어가는 한편 은닉한 가상자산 등 범죄 수익도 철저히 수사하겠다”고 말했다.

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