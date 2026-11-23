[주식고수] “주식고수들은 어디에 투자할까?.” 주식 투자자라면 한 번쯤 가져봤을 궁금증입니다. ‘주식고수’는 이 직관적인 질문에서 출발합니다. 시시각각 변하는 시장에서 고수들이 선택한 종목과 투자 궤적을 따라갑니다. 여의도 전문가들의 깊이 있는 분석과 전망으로 ‘왜 이 종목인가’에 대한 논리를 함께 풀어갑니다.

코스피가 지난 한 주 사이 8% 가까이 급락하자 ‘주식고수’들은 반도체 대형주와 지수 레버리지 상품을 집중적으로 사들였다. 급락장에서 수익률이 치솟은 인버스 상장지수펀드(ETF)는 대거 팔아 차익을 실현했다. 증시가 단기 바닥권에 근접했다는 판단 아래 반등을 겨냥한 저가 매수에 나선 것으로 풀이된다.

서울 서초구 삼성전자 서초사옥의 모습. 뉴스1

◆반도체 투톱·레버리지 집중 매수

23일 키움증권에 따르면 투자원금 1000만원 이상이면서 전월 기준 수익률 상위 1%에 해당하는 고수익 투자자들이 지난주(16일∼20일) 이 증권사에서 가장 많이 순매수한 종목은 삼성전자, SK하이닉스, ‘KODEX 레버리지’ 등 순으로 집계됐다. 코스피가 지난주(13일 종가 5290.53 대비 20일 4869.96) 7.95% 급락하자 낙폭이 컸던 대형주와 지수 반등 상품으로 매수세가 쏠린 모습이다. 코스피는 이날도 3.31% 추가 하락해 4708.54에 마감했다.

순매수 1위에 오른 삼성전자는 지난주 20만6000원(13일)에서 18만3100원(20일)으로 11.12% 급락했다. 지난 18일(2.31%)과 19일(1.13%) 반짝 반등했으나 20일 하루에만 7.01% 밀리며 낙폭을 키웠다. 23일에도 전 거래일보다 3.06% 내린 17만7500원에 마감했다. 순매수 2위인 SK하이닉스 역시 같은 기간 121만6000원에서 111만3000원으로 8.47% 빠졌고, 23일에도 2.52% 하락한 108만5000원에 거래를 마쳤다.

지수 상승에 베팅하는 ETF에도 자금이 유입됐다. 순매수 3위인 ‘KODEX 레버리지’는 지난주 5만9925원에서 4만9925원으로 16.69% 급락했고, 23일에도 6.69% 떨어진 4만6585원에 마감했다. 코스피200 지수를 추종하는 ‘KODEX 200’(9위)도 순매수 상위권에 이름을 올렸다. 이 밖에도 삼성전기(4위), 삼성SDI(5위) 등 삼성 그룹 대형 기술주와 심텍(6위), 디아이(7위), 한미반도체(10위) 등 반도체 관련주, 로봇주인 로보티즈(8위) 등이 고수들의 장바구니에 담겼다.

◆인버스 대거 차익 실현…로봇주도 순매도 상위

순매도 상위권에는 하락장에서 수익률이 크게 오른 인버스 상품이 대거 포진했다.

순매도 1위를 기록한 ‘KODEX 200선물인버스2X’는 지난주 112원(13일)에서 132원(20일)으로 한주 만에 17.86% 급등했다. 23일에도 6.06% 오른 140원에 거래를 마쳤다. 순매도 2위인 ‘KODEX 인버스’ 역시 같은 기간 1272원에서 1382원으로 8.65% 뛰며 차익 실현 매물이 집중됐고, 23일에도 3.26% 상승한 1427원을 기록했다. ‘KODEX 코스닥150선물인버스’(10위)도 나란히 처분 대상에 올랐다.

개별 종목 중에서는 코스닥 상장사인 디케이티가 순매도 3위에 자리했다. 연성인쇄회로기판(FPCB) 기반 전자부품 업체로 로봇 관련주로 엮인다. 이 종목은 증시 급락 속에서도 이달 18일 14.01%, 19일 5.39% 오르는 등 주간 기준(13일 종가 2만7100원 대비 20일 2만9450원) 8.67% 상승했다. 23일에도 9.34% 급등한 3만2200원에 마감했다. 약세장에서 강세를 보인 종목을 중심으로 고수들이 차익 실현에 나선 모습이다. 이 외에도 삼성E&A(4위), 셀트리온(5위), 루닛(6위), 지니언스(7위), 원익홀딩스(8위), HMM(9위) 등이 순매도 명단에 포함됐다.

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