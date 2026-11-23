경찰이 중대범죄수사청(중수청) 출범 후 6주간 중대범죄로 4878건을 통보한 것으로 집계됐다. 중수청은 이중 0.2% 수준인 10건만을 가져갔다.

홍석기 경찰청 국가수사본부장은 23일 정례간담회에서 “12일 기준 4878건을 (중수청에) 통보했고 14건에 대한 이첩요청을 받았다”고 밝혔다. 이중 10건은 중수청 이첩이 이뤄졌고 1건은 경찰이 계속 수사를 이어가기로 했다. 나머지 3건은 중수청과 협의가 진행 중이다.

서울 중구 중대범죄수사청의 모습. 연합뉴스

새로운 형사사법체계에 따라 경찰은 부패, 경제, 마약, 사이버, 법왜곡 등 7대 중대범죄를 인지하면 3일 내 중수청에 통보해야 한다. 중수청이 사건 이첩을 요구하면 정당한 사유가 없으면 이를 넘겨야 한다.

일각에서는 중수청 출범 초기지만 실적이 미진하다는 지적도 제기된다. 금융권 해킹 사고의 경우 금융위원회가 중대범죄로 판단하고 경찰이 중수청에 통보했지만 중수청은 경찰 수사가 상당 부분 진행된 점과 국제공조 등을 들어 이를 이첩 받지 않았다.

경찰은 이첩 과정에서 중수청과 이견은 없었다는 입장이다. 홍 본부장은 “중수청은 시행령에 따라 이첩을 요청하는 것이고 저희는 진행 상황을 감안해서 서로 내용을 주고 받는다”며 “경찰은 이첩하기 전까지 수사를 진행하고 있고 걱정하지 않아도 된다”고 말했다.

경찰은 중수청과 함께 추진 중인 내란특수본부 추진 상황에 대해선 ‘막바지 단계’라고 설명했다. 홍 본부장은 “운용체계와 세부적으로 어떻게 진행할지 협의 중”이라고 말했다.

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