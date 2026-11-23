이재명 대통령이 23일 외교부 장관 후보자로 지명한 임웅순 국가안보실 2차장은 주미대사관 정무공사와 주캐나다대사를 지낸 정통 외교관이다. 풍부한 대미외교 경험에 현 정부 출범 이후 청와대에서 외교안보 정책을 조율해 온 경력까지 갖췄다. 한·미동맹을 안정적으로 관리하면서 안보와 통상, 첨단기술 등으로 외교의 영역을 넓히고, 청와대와 외교부의 정책 연계를 강화하려는 인사로 풀이된다.

임웅순 국가안보실 2차장. 뉴시스

2022년 10월 주캐나다대사로 부임한 임 후보자는 지난해 6월 캐나다에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의에 참석한 이 대통령의 외교 일정 준비를 현지에서 총괄한 것이 계기가 되어 이재명정부 첫 국가안보실 2차장에 발탁됐다. 조현 장관에 이어 다시 직업외교관을 외교 수장으로 발탁했다는 점에서 외교 전문성을 중시하는 인사 기조는 유지됐다. 다만 조 장관이 외교부와 유엔 등에서 쌓은 폭넓은 외교 경험을 바탕으로 임명됐다면 임 후보자는 현 정부의 외교안보 정책을 직접 조율해 왔다는 점에서 차이가 있다. 외교정책의 기본 방향을 유지하면서 추진 속도와 부처 간 조정 능력을 높이려는 인사라는 해석이 나온다.



특히 대미외교 경험이 풍부한 임 후보자를 발탁한 것은 한·미관계 관리에 무게를 두겠다는 신호로 읽힌다. 도널드 트럼프 미국 행정부와의 통상·안보 현안 조율은 물론 북핵 문제와 한·미·일 협력 등에서 미국과의 긴밀한 협의가 요구되는 상황이다.

임광현 대통령 비서실장은 이날 임 후보자에 대해 “주미국 공사 등을 역임한 정통 외교 관료”라며 “철통같은 한·미동맹을 기반으로 한미 간 협력을 더욱 강화하고 안보·통상·산업·첨단기술 등 전반적으로 외교의 지평을 넓혀 국익 중심 실용외교의 성과를 극대화해 나갈 적임자”라고 평가했다. 이날 함께 지명된 강금실 국정원장 후보자, 홍익표 통일부 장관 후보자와 더불어 이 대통령과의 신뢰 관계가 두텁고 국정 조율 경험을 갖춘 인사라는 점은 청와대 주도의 외교안보 전략을 현장에서 일관되게 실행하려는 포석으로 볼 수 있다.

풀어야 할 과제는 적지 않다. 한·미동맹 현대화와 방위비·통상 협상 등 미국과의 현안은 물론 북핵 문제와 경색된 남북관계, 북·러 군사협력에 따른 안보 불확실성에도 대응해야 한다.

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