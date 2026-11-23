이재명 대통령이 23일 외교·안보 핵심 3개 자리를 동시에 교체한 것은 대북 대화라는 정책 목표는 유지하면서도 이를 추진하는 방식에는 변화를 주려는 인사로 풀이된다. 남북관계 개선을 앞세웠던 ‘자주파’의 영향력이 줄고 위성락 국가안보실장을 중심으로 한 한미 공조와 부처 간 정책 조율에 상대적으로 힘이 실릴 전망이다. 행정안전부와 문화체육관광부까지 아우른 중폭 개각에서는 청와대 참모와 여당 인사를 내각에 배치해 정책의 결정과 집행을 긴밀히 연결하려는 구상도 드러났다.

이재명 대통령이 23일 외교부 장관 후보자에 임웅순 청와대 안보실 2차장(왼쪽), 통일부 장관 후보자에 홍익표 전 청와대 정무수석을 지명했다. 뉴스1

◆한·미공조 강화 속 대북대화 유지



외교·안보 분야에서 우선순위가 높아진 것은 미국과의 협상과 안보 현안 관리다. 핵추진잠수함 도입, 우라늄 농축·사용후핵연료 재처리 권한 확대를 위한 후속 협의는 미국과의 긴밀한 조율이 필요한 사안이다. 통상과 첨단기술 문제까지 안보 의제와 맞물리면서 외교부와 국가안보실이 같은 판단과 협상 전략을 공유할 필요성도 커졌다.



외교부 장관에 위 실장과 청와대에서 손발을 맞춘 임웅순 국가안보실 2차장을 지명한 것은 이런 흐름과 맞닿아 있다. 기존 조현 외교부 장관도 동맹 중시 인사였다는 점에서 외교 노선 자체를 바꾼다기보다 국가안보실과 외교부 간 조율을 강화하고 대미 협상의 일관성을 높이려는 선택에 가깝다. 반면 ‘자주파’ 핵심으로 분류돼 온 이종석 국가정보원장과 정동영 통일부 장관이 동시에 물러나면서 외교안보라인 내 정책 주도권은 위 실장 쪽으로 기울 가능성이 있다.

정동영 통일부 장관(앞줄 왼쪽)과 조현 외교부 장관. 최상수 기자

남북관계는 대화의 필요성과 현실의 간극이 큰 상황이다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 북·미 대화 의지를 보였지만 정상회담은 재개되지 않았고 북한 역시 한국 정부의 제의에 호응하지 않고 있다. 북·러 밀착 속에 한국이 한반도 문제의 당사자로서 영향력을 확보하려면 미국과의 공조를 토대로 대화 여건을 조성해야 한다는 판단이 작용했을 수 있다. 정 전 장관과 조 전 장관이 대북정책을 놓고 공개적으로 견해차를 보였던 점도 새 지휘체계의 정책 조율을 주목하게 한다.



한·미 정보협력도 관리해야 할 현안이다. 정 전 장관의 북한 구성 핵시설 관련 발언 이후 미국의 대북 정보공유가 일부 제한된 사실이 국정감사에서 확인됐다. 이 전 원장은 제한 범위가 극히 일부로 다른 정보협력에는 문제가 없다고 설명했다. 이 문제가 인사에 직접 영향을 미쳤는지는 확인되지 않았지만, 새 외교안보라인은 미국과의 정보협력에 대한 신뢰를 유지하면서 독자적인 정보 판단 역량도 확보해야 한다.



대북정책의 목표까지 바뀌는 것은 아니다. 홍익표 전 청와대 정무수석을 통일부 장관 후보자로 지명한 것은 남북 대화·교류협력 기조를 이어가겠다는 신호로 해석된다. 대북 경제협력에 대한 이해와 청와대의 정책 조율 경험을 함께 갖춘 인물을 통해 통일부의 대북 구상을 외교·안보 전반의 전략과 연결하려는 것이다. 북한이 대화를 거부하는 상황에서 통일부의 역할도 독자적인 제안보다 대화 여건 조성과 관계 관리에 무게를 둘 가능성이 있다.

이재명 대통령이 23일 국가정보원장 후보자에 강금실 전 법무부 장관을 지명했다. 뉴스1

국정원장에 강금실 전 법무부 장관을 기용한 것은 정보기관의 역할에 관한 또 다른 선택이다. 대북정책에 밝았던 이 전 원장 대신 정보·방첩 실무 경험이 없는 법조인을 내세우며 청와대는 정치적 중립과 민주적 통제, 사이버 위협 대응을 강조했다. 정보기관의 권한을 통제하면서도 북핵 정보 수집·분석, 방첩, 국제 정보협력의 전문성을 유지해야 하는 두 과제를 함께 안게 된 셈이다. 특히 일부 대북 정보공유 제한 논란이 있었던 만큼 대외 정보협력의 신뢰를 어떻게 관리할지도 새 수장의 중요한 과제다. 청와대는 이번 교체가 외교 실패에 따른 문책은 아니라며 한·미동맹과 한반도 평화 정착이라는 기존 기조를 유지하겠다고 밝혔다.



◆청와대 중심 정책집행 체계 재편



이번 개각의 또 다른 특징은 외교안보라인뿐 아니라 내치 분야에서도 대통령과 국정철학을 공유하고 정책 추진 과정에서 호흡을 맞춰 온 인사들을 대거 기용했다는 점이다. 새로운 정책 노선을 내놓기보다 이미 제시한 국정과제를 속도감 있게 집행하려는 방향이 뚜렷하다. 임광현 대통령비서실장은 개각의 기준으로 국정의 ‘속도와 실행력, 국민 체감도’를 제시했다. 청와대에서 정책을 조율하던 인사들을 부처 수장으로 보내면 대통령의 지시가 부처의 세부 정책과 현장 집행으로 이어지는 과정이 짧아질 수 있다.

청와대는 이재명 대통령이 23일 행정안전부 장관 후보자로 한준호 더불어민주당 의원을 지명했다고 밝혔다. 청와대 제공

행안부에는 국민 안전과 지방 주도 성장이라는 국정 목표가 걸려 있다. 한준호 더불어민주당 의원을 장관 후보자로 발탁한 것은 지역·재난 현안을 총괄하는 부처의 정책 집행을 대통령의 국정 방향과 밀착시키려는 선택으로 볼 수 있다. 문체부 역시 기초예술 육성과 K컬처 확산을 산업·관광 정책과 연결하는 일이 중요해졌다. 청와대 수석대변인으로 국정 메시지를 조율해 온 강유정 후보자의 기용은 문화정책을 정부 전체의 성장 전략과 맞물려 추진하려는 인사로 읽힌다.



외교부와 통일부에도 청와대 출신 인사가 배치되고 국정원과 행안부에는 대통령과 신뢰 관계가 깊은 인물이 지명됐다. 부처별 자율적인 정책 설계보다 청와대와의 일관된 집행을 중시하는 국정운영 방식이 강화될 수 있다는 얘기다.

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