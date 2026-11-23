이재명 대통령이 23일 단행한 외교·안보라인 등 중폭 개각을 놓고 여야가 엇갈린 평가를 내놨다. 더불어민주당은 실용외교와 국민 안전, 지역 성장에 힘을 보탤 인사라며 환영한 반면, 국민의힘은 청와대 참모와 여당 핵심 인사를 주요 부처 수장으로 옮긴 전형적인 ‘회전문·보은 인사’라고 비판했다.

전은수 더불어민주당 원내대변인. 연합뉴스

민주당 전은수 원내대변인은 이날 국회 브리핑에서 이번 인선이 외교·안보의 실용성과 전문성을 살리고 국민 안전과 지역 성장, 문화 정책에 활력을 더할 것이라고 평가했다. 국정원장 후보자인 강금실 전 법무부 장관에 대해서는 여성 최초 법무부 장관으로 검찰개혁을 이끌고 외교부 여성인권대사로 활동한 경력을 강조하며 정보기관의 민주적 통제에 기여할 것으로 기대했다. 외교부 장관 후보자인 임웅순 국가안보실 2차장에 대해서는 한·미동맹을 토대로 안보는 물론 통상·첨단기술 분야에서도 국익을 지킬 인사라고 평가했다.



홍익표 통일부 장관 후보자에 대해서는 대외경제정책연구원과 국회 외교통일위원회에서 쌓은 남북관계 전문성, 청와대 정무수석으로서의 조정 경험을, 한준호 행정안전부 장관 후보자에 대해서는 국토·교통·인공지능 분야 의정 경험을 강조했다. 홍 후보자가 남북 간 긴장을 낮추고 대화와 신뢰 회복의 길을 열 것으로도 기대했다. 강유정 문화체육관광부 장관 후보자는 20년 가까운 문화예술 현장 경험을 바탕으로 K컬처 경쟁력 강화에 기여할 것으로 전망했다. 전 원내대변인은 국회 인사청문회에서 후보자들의 경험이 정책으로 어떻게 이어질지 살펴보겠다고 밝혔다.

박성훈 국민의힘 수석대변인. 뉴스1

반면 국민의힘 박성훈 수석대변인은 이날 논평에서 “청와대 참모진과 여당 핵심 인사들을 부처 수장으로 이동시킨 ‘그들만의 잔치’일 뿐”이라고 비판했다. 강 후보자에 대해서는 “정보 방첩 분야 실무 경험이 전무한 법조인 출신 인사”라며 국정원장 인선에 전문성보다 정치적 인연과 코드가 작용했다고 주장했다.



한 후보자를 향해서는 “중대범죄수사청까지 정권의 입맛대로 장악하겠다는 노골적인 ‘수사기관 길들이기’ 포석”이라고 주장하고 선거 관리의 공정성 논란도 우려했다. 임웅순·홍익표·강유정 후보자 등 청와대 출신을 연달아 기용한 데 대해서도 대통령 의중을 잘 아는 내부 인사로 내각을 채우려 한다며 “불통의 인사 기조”라고 비판했다.



박 수석대변인은 “장관직은 대통령의 사적 인연에 보답하거나 정치적 공로를 보상하기 위해 나눠 주는 자리가 아니다”라며 인사청문회에서 자질과 도덕성, 전문성을 철저히 검증하겠다고 밝혔다.

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